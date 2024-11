OL : Après le derby, l’Olympique Lyonnais encourt une lourde sanction

L’OL risque une sanction disciplinaires de la part de la Ligue de Football Professionnel (LFP), suite aux incidents du derby contre l’ASSE, disputé dimanche dernier au Groupama Stadium.

Feu d’artifice, chants homophobes : L’OL risque une sanction après le derby

Le 125ème derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité, mais a malheureusement été marqué par des incidents. Les Gones se sont imposés grâce à un but d’Alexandre Lacazette, mais les célébrations ont été gâchées par des comportements inacceptables d’une partie des supporters.

Plus de 58 000 spectateurs avaient fait le déplacement au Parc OL pour encourager leur équipe, créant une ambiance électrique. Malheureusement, des milliers de fans ont franchi la ligne en lançant des fumigènes et en allumant un feu d’artifice sauvage dans le stade, retardant le coup d’envoi et réduisant la visibilité. Le match a même été interrompu pendant cinq minutes. De plus, des chants homophobes ont été entendus à l’encontre des joueurs stéphanois.

Huis clos partiel et amende en vue

Ces actes de violence ont conduit à l’interpellation de quatre supporters, dont un mineur, pour usage d’engins pyrotechniques. La commission de discipline de la LFP devrait se prononcer rapidement sur ces incidents et des sanctions sont à prévoir, notamment un huis clos partiel pour les supporters lyonnais et une amende pour le club rhodanien.

Ce derby OL-ASSE, qui est l’un des plus fervents du football français, a une nouvelle fois montré l’envers du décor. Ces incidents ternissent l’image du football et posent la question de la sécurité dans les stades.