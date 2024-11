Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda, victime collatérale de l’arrivée de Jorge Sampaoli ?

L’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc rennais pourrait bouleverser la hiérarchie au sein de l’effectif. L’entraîneur argentin pourrait opter pour des changements dans son onze de départ. Steve Mandanda doit s’inquiéter.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli va-t-il écarter Steve Mandanda ?

Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. L’Argentin remplace Julien Stéphan, limogé la semaine dernière après la lourde défaite (4-0) face à l’AJ Auxerre lors de la 10e journée de Ligue 1. Malgré un bon mercato estival, le coach français n’obtient pas de bons résultats depuis le début de la saison.

Les dirigeants du Stade Rennais ont alors jeté leur dévolu sur Jorge Sampaoli pour redresser la barre et permettre au club de mener la course pour la qualification pour une compétition européenne. Une fois arrivé sur le banc du club breton, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille doit opérer certains choix pour combler les attentes de ses dirigeants. Certains joueurs pourraient perdre leur place de titulaire au profit d’autres jeunes talents.

L’avenir du gardien de but, Steve Mandanda, devient incertain au Stade Rennais. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble à l’Olympique de Marseille. En effet, c’est sous la houlette de l’Argentin que l’international français avait rencontré un peu de difficulté. Sampaoli cherchait un gardien plus audacieux et avait fait venir Pau Lopez. Cependant, Mandanda avait tout de même pu avoir du temps de jeu en fin de saison.

En fin de contrat, l’international français a quitté l’OM à la fin de la saison et s’est engagé avec le Stade Rennais en juillet 2022. Steve Mandanda, âgé de 39 ans, pourra-t-il entrer dans les plans de Jorge Sampaoli ? Le technicien argentin peut choisir de relancer Gauthier Gallon ou de recruter un nouveau gardien lors du prochain mercato hivernal.