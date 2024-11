FC Nantes : Pointé du doigt au FCN après la défaite face au RC Lens, il brise le silence

Le FC Nantes (FCN) traverse une période difficile et la nouvelle défaite face au RC Lens n’est pas sans conséquence. Sorba Thomas s’est retrouvé sous le feu des critiques après cet échec qui pourrait faire changer beaucoup de choses.

FC Nantes : Sorba Thomas veut devenir une meilleure personne

Au FC Nantes, la défaite face au RC Lens est vue comme une pilule amère à avaler. Si Antoine Kombouaré ne l’a pas digéré, c’est encore plus l’entrée en jeu de Sorba Thomas qu’il n’a pas appréciée. Alors que les Canaris menaient 2-1, le Gallois est entré en jeu à la 80e minute pour une dizaine de minutes catastrophiques. À tel point que le coach Kombouaré l’a ressorti avant la fin de la rencontre.

Pointé du doigt et même victime d’insultes racistes, Thomas sait qu’il va devoir sortir sa meilleure version pour s’imposer au FC Nantes. Cependant, le jeune ailier gallois ne se contente pas d’être un excellent footballeur. Il est aussi un homme en quête de perfectionnement personnel. Dans une interview accordée à Sgorio, il révèle un parcours marqué par une remise en question profonde.

« Le football ne suffit pas. Si je veux atteindre le sommet, je dois devenir une meilleure personne », confie le joueur du FCN avec sincérité. Le jeune joueur admet avoir longtemps été trop sûr de lui, écoutant peu les conseils et privilégiant sa propre vision des choses.

FCN : Un déclic et une évolution

Ce manque d’écoute a eu des conséquences, notamment une mise à l’écart de la sélection galloise. Ce revers a été un véritable électrochoc pour Thomas. Il a compris qu’il devait changer pour progresser, ce qui lui a permis de retrouver sa place en sélection. « Cela montre que je fais bien les choses jusqu’à présent, mais je dois rester les pieds sur terre et continuer à être humble », explique l’attaquant du FC Nantes.

Toutefois, il ne compte pas s’arrêter là : « Je travaille dur, et je commence à écouter davantage les gens qui comptent pour moi « , explique le joueur. « Quand on accepte d’écouter ceux qui nous aiment et qui veulent notre bien, on comprend des choses essentielles », a indiqué l’attaquant du FC Nantes.