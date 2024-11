Mercato FC Nantes : Le FCN se déchire sur le cas Antoine Kombouaré !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est toujours apprécié à Nantes malgré les récents contre-performances de l’équipe. Les supporters lui témoignent leur soutien indéfectible.

Mercato : Le FC Nantes en difficulté, Antoine Kombouaré n’est pas en danger au FCN… pour l’instant

La pression se fait de plus en plus sentir sur les épaules d’Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, suite aux mauvais résultats de l’équipe ces dernières semaines. Les Canaris n’ont plus connu la victoire lors des huit dernières journées de Ligue 1, avec un bilan de trois nuls et cinq défaites. Ils occupent désormais la 14ème place au classement avec seulement 10 points.

Antoine Kombouaré pourrait bien faire les frais de cette série noire. Malgré le soutien de ses dirigeants, les mauvaises performances du FC Nantes pourraient précipiter son départ. Ouest-France évoque même une date butoir : la réception du Havre AC, le 24 novembre prochain, pourrait sceller son sort. Une nouvelle contre-performance contre les Normands, eux aussi engagés dans une lutte acharnée pour le maintien, pourrait coûter cher à Antoine Kombouaré.

Malgré tout, Antoine Kombouaré conserve la confiance des supporters au FC Nantes

Paradoxalement, malgré huit défaites consécutives, Antoine Kombouaré conserve la confiance de ses supporters. Ces derniers pointent du doigt les joueurs et le recrutement plutôt que leur entraîneur. Un sondage réalisé par le compte X Sans Contrôle révèle que seulement 23 % des fans nantais imputent cet échec à leur entraîneur. Avec 38,6 % des voix, ce sont les joueurs qui sont mis en cause, suivis de près par le recrutement de Waldemar Kita (26,8 %).

Cependant, si la situation ne s’améliore pas après la trêve internationale de novembre, l’avenir de Kombouaré pourrait être scellé.