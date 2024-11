Mercato Stade Rennais : Le SRFC pense déjà à l’après-Sampaoli

Depuis lundi, Jorge Sampaoli est devenu officiellement l’entraîneur du Stade Rennais après le licenciement de Julien Stéphan. Mais le SRFC prépare également l’avenir après le technicien argentin.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli nommé jusqu’en juin 2026

Après un début de saison catastrophique et une triste treizième place au classement de Ligue 1 au bout de onze journées, le Stade Rennais a décidé de se séparer de Julien Stéphan. Pour sauver sa saison, le club breton a recruté l’un des meilleurs entraîneurs de la planète en la personne de Jorge Sampaoli.

Libre depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille s’est engagé en faveur du SRFC jusqu’en juin 2026. Il a été officiellement présenté à la presse ce mardi au Roazhon Park.

Évoquant le choix de Sampaoli, le directeur sportif du Stade Rennais, Frederic Massa, a déclaré : « il nous a tout de suite convaincus non seulement par ses idées, son histoire, mais aussi par l’enthousiasme avec lequel il a accueilli notre projet. Il a montré un engagement particulier pour le projet du SRFC. Avec ses idées, son énergie, il va pouvoir nous donner satisfaction. » Pour autant, les dirigeants rennais penseraient déjà à la succession de l’ancien sélectionneur argentin.

Franck Haise, futur coach du SFRC ?

Le choix de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais a surpris plus d’un observateur. Si l’Argentin est réputé pour son style de jeu offensif et spectaculaire, son arrivée au SRFC semble s’inscrire dans une logique de transition. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, la direction du Stade Rennais aurait d’ores et déjà jeté son dévolu sur Franck Haise, l’entraîneur de l’OGC Nice, pour prendre les rênes de l’équipe à plus long terme.

Jorge Sampaoli serait donc un simple entremetteur, chargé de maintenir le cap jusqu’à l’arrivée du technicien français. Son profil correspondrait davantage à un projet à long terme, mais convaincre l’OGC Nice, où il est lié jusqu’en juin 2027, de laisser partir Franck Haise ne sera pas chose aisée. L’avenir du SRFC s’annonce donc passionnant. Avec l’arrivée de Sampaoli, le club breton s’engage sur une voie nouvelle, pleine d’incertitudes, mais aussi de promesses.