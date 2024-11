Mercato Stade Rennais : Frederic Massara annonce la couleur pour l’hiver

Frederic Massara, le directeur sportif du Stade Rennais, a profité de la présentation officielle du nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, pour évoquer le mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Mercato : Le Stade Rennais sous pression, des renforts cet hiver ?

Treizième de Ligue 1 après onze journées, le Stade Rennais vient de nommer Jorge Sampaoli à la place de Julien Stéphan. Le club breton a officiellement présenté son nouvel entraîneur à la presse ce mardi après-midi. En marge de cet évènement, le président rennais, Arnaud Pouille, et son directeur sportif Frédéric Massara ont annoncé la couleur pour le prochain mercato hivernal. Les deux dirigeants du club breton ont reconnu la situation délicate de l’équipe entraînée par Bruno Genesio et laissé entrevoir la possibilité d’un mercato actif en janvier.

« On va se poser avec Frederic et Jorge. Oui, on a échangé sur beaucoup de choses, les profils de l’équipe. Je vais laisser personnellement Frederic et Jorge travailler. Bien évidemment si je peux contribuer, je contribuerai. Ils vont échanger, on va définir. Il y a déjà des premiers échanges qu’on ne va pas vous livrer aujourd’hui », a déclaré Arnaud Pouille.

De son côté, Frederic Massara a été plus direct en indiquant notamment : « il s’agit de faire un diagnostic et de renverser cette dynamique. Si besoin, on interviendra sur le mercato, le propriétaire nous soutient. »

Les supporters rennais, qui ont manifesté leur soutien malgré les résultats décevants, attendent désormais des actes de la part de leurs dirigeants. Le mercato d’hiver s’annonce donc crucial pour l’avenir du Stade Rennais.