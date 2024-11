Mercato RC Lens : Le RCL prêt à relancer un flop de l’OL ?

Le RC Lens fait face à un problème offensif récurrent pendant que plusieurs options offensives de Will Still sont à l’infirmerie. Après avoir perdu Elye Wahi, les Sang et Or semblent maintenant prêts à relancer un flop de l’OL.

Mercato Lens : Gift Orban dans le viseur du RCL, l’OL cherche à s’en débarrasser

Will Still fait face à une galère offensive depuis plusieurs journées de championnat. Le RC Lens est privé de plusieurs attaquants pour raison de blessure. Il s’agit notamment de Martin Satriano et Wesley Saïd qui séjournent à l’infirmerie. Pendant ce temps, M’Bala Nzola, prêté par la Fiorentina, est encore loin d’être une solution pour les Sang et Or.

En quête de renfort, la direction du RC Lens aurait jeté son dévolu sur Gift Orban selon le journaliste Andrés Onrubia Ramos, correspondant pour AS et la Cadena Ser. En difficulté depuis son arrivée, l’attaquant nigérian pourrait faire ses valises dès le prochain mercato hivernal. Recruté pour 12 millions d’euros en janvier dernier, Gift Orban n’a pas réussi à s’imposer à Lyon.

Peu utilisé par Pierre Sage, l’attaquant peine à trouver sa place dans le onze de départ. Un départ cet hiver semble donc inévitable pour lui afin de relancer sa carrière. De son côté, le RC Lens cherche à renforcer son secteur offensif. Les blessures de Satriano et Saïd ont mis à mal l’effectif artésien. Gift Orban, avec son profil de buteur, pourrait apporter une solution intéressante.

Un transfert avantageux pour les deux clubs

Un transfert de Gift Orban vers le RC Lens pourrait être bénéfique pour les deux clubs. L’OL pourrait ainsi récupérer une partie de l’investissement réalisé et alléger sa masse salariale. De son côté, le RL renforcerait son attaque avec un joueur talentueux, tout en bénéficiant d’un prêt potentiellement assorti d’une option d’achat.

Cependant, plusieurs éléments restent à éclaircir. Le montant du transfert, la durée d’un éventuel prêt et les modalités d’une option d’achat devront être négociés entre les deux clubs. John Textor, propriétaire de l’OL, pourrait être tenté de vendre définitivement l’attaquant nigérian afin de réaliser une plus-value.