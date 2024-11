Après un exploit notable contre le Sparta Prague mercredi dernier, le Stade Brestois et son entraîneur Éric Roy espèrent poursuivre leur belle aventure en Ligue des Champions. Toutefois, le prochain match contre le FC Barcelone s’annonce difficile, mais le coach des Bretons reste confiant.

Éric Roy et l’objectif Barcelone

Considéré comme un outsider au début de la Ligue des Champions, le Stade Brestois s’est affirmé comme un sérieux concurrent cette saison. À ce jour, l’équipe dirigée par Éric Roy impressionne avec zéro défaite en quatre matchs dans une compétition où elle fait ses premiers pas. De plus, grâce à sa victoire 2-1 contre le Sparta Prague, elle consolide déjà sa place pour les play-offs des huitièmes de finale. Avec six points supplémentaires, le Stade Brestois et Éric Roy pourraient même obtenir une qualification directe. Pour y parvenir, l’équipe doit battre au moins deux des quatre adversaires restants, dont le redoutable FC Barcelone.

Stade Brestois : Éric Roy rêve de battre le FC Barcelone en Ligue des Champions 3

En conférence de presse après le match de mercredi dernier, le technicien français de 57 ans a évoqué cette rencontre importante face à une équipe catalane en forme, dirigée par le nouvel entraîneur Hansi Flick. Selon lui, battre le FC Barcelone à domicile est un objectif que toute l’équipe partage : « Pour la qualification, comme nous n’avons pas de recul, pas d’antécédents, pas d’historique, c’est difficile de prévoir. Lors des prochains matchs, nous essayerons de marquer des points, même si le prochain duel à Barcelone sera très périlleux », a déclaré Éric Roy avec sérénité.

À noter qu’au classement de la Ligue des Champions, le Stade Brestois occupe la quatrième place avec 10 points, juste devant le FC Barcelone, sixième avec 9 points. Le vainqueur de leur affrontement pourrait ainsi prendre une place importante dans le top 8 du classement. Devant leur public, les Blaugrana donneront tout, mais les Ty Zefs ont les moyens de créer la surprise, que ce soit par une victoire ou un match nul.