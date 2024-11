Mercato : Lamine Yamal bloqué, le PSG vise un autre crack du Barça

Face à l’intransigeance de Joan Laporta concernant le prodige Lamine Yamal, le PSG serait intéressé par un autre crack du Barça pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à tout pour oublier Kylian Mbappé

Le départ de Kylian Mbappé l’été passé, libre de tout contrat, a laissé un grand vide dans l’effectif du Paris Saint-Germain. L’international français, qui a longtemps été considéré comme l’avenir du club de la capitale, a préféré relever un nouveau défi en rejoignant le Real Madrid. Bien que Bradley Barcola excelle en Ligue 1 avec 10 buts, les performances du PSG en Ligue des Champions sont moins convaincantes.

Le manque de créativité et d’explosivité sur les ailes est criant. C’est pourquoi Luis Enrique aurait identifié Raphinha comme la solution idéale. Alors que les dirigeants du FC Barcelone ont refusé une offre de 250 millions d’euros de Nasser Al-Khelaïfi pour Lamine Yamal, l’entraîneur parisien aimerait voir débarquer le compatriote de Neymar. Grâce à sa capacité à dribbler, à centrer et à marquer, l’international brésilien pourrait notamment apporter un véritable plus à l’attaque des Rouge et Bleu.

https://twitter.com/footmercato/status/1851635128843288700

Son profil correspond parfaitement au jeu rapide et direct prôné par l’entraîneur espagnol. Selon les renseignements d’El Nacional, Luis Enrique ferait donc pression auprès de sa direction pour recruter Raphinha. Selon le média espagnol, une première offre alléchante aurait déjà été transmise à l’entourage du joueur, avec des arguments financiers particulièrement attractifs.

Si Raphinha semble pour le moment attaché à son club, le Paris SG ne compte pas en rester là et serait prêt à tripler son salaire actuel afin de le convaincre de rejoindre la capitale française. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien ailier du Stade Rennais est l’une des révélations de la Liga.

Ses performances remarquables sous les ordres d’Hansi Flick n’ont pas échappé aux recruteurs parisiens, qui voient en lui le profil idéal pour renforcer leur secteur offensif après le départ de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Porto Alegre est évalué à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre donc…