Coup de théâtre au Barça : Lamine Yamal tout proche du PSG !

La presse catalane a révélé ce vendredi de nouvelles informations sur les tentatives du PSG pour recruter Lamine Yamal avant ses débuts en équipe première au Barça. Le club parisien, séduit de longue date par le prodige blaugrana, aurait même été tout proche de le signer.

Mercato : Les dessous du transfert avorté de Lamine Yamal au PSG

Le Paris Saint-Germain aurait frôlé le coup de recruter Lamine Yamal alors que le jeune prodige n’avait que 15 ans. Selon Mundo Deportivo, le club de la capitale aurait formulé une offre alléchante à son agent de l’époque, mais Xavi, l’entraîneur du Barça, serait intervenu pour convaincre le jeune espagnol de rester en Catalogne.

Le média barcelonais explique que Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un salaire annuel digne d’un joueur professionnel au jeune homme, une somme astronomique pour un joueur de son âge qui aurait fait tourner la tête à Yamal. Mais l’intervention de Xavi Hernandez aurait fait capoter son départ au PSG. Conscient du potentiel immense de Yamal, Xavi lui aurait promis une place dans l’équipe première si ce dernier prolongeait son contrat avec le Barça.

Un pari gagnant pour le club catalan, qui a vu sa pépite remporter le Trophée Kopa et devenir l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. D’ailleurs, Joan Laporta a récemment avoué que le Paris SG n’a toujours pas abandonné l’idée de s’offrir les services du natif d’Esplugues de Llobregat.

Le Barça a refusé 250M€ pour Lamine Yamal

Ivan Pena, l’agent de Lamine Yamal de l’époque, avait reçu une offre alléchante du Paris Saint-Germain. Cependant, le Barça a su conserver sa pépite en lui proposant un contrat professionnel. Le club catalan a ainsi évité de justesse de voir l’un de ses plus grands espoirs filer à la concurrence, et ce, gratuitement. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a d’ailleurs confirmé l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal l’été dernier, assurant qu’une offre de 250 millions d’euros avait été refusée.

« Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d’euros et j’ai dit non. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable », a confié le président barcelonais au micro de Mundo Deportivo. Ce retournement de situation a permis à Lamine Yamal de rapidement s’imposer comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Ses performances avec le Barça et l’équipe d’Espagne U19 ont d’ailleurs attiré les regards des plus grands clubs européens. Malgré les sirènes parisiennes et les sommes astronomiques proposées, le joueur de 17 ans a choisi de rester fidèle à ses racines et de continuer à grandir sous les couleurs blaugranas.