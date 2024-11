Mercato ASSE : Puel dénonce l’erreur fatale de Saint-Etienne concernant Neyou

Claude Puel s’est confié à Foot Mercato sur son passage à l’ASSE où il était à la fois entraîneur et manager général. Il s’étonne de la décision de Saint-Étienne concernant Yvan Neyou qui brille aujourd’hui au CD Leganés en Espagne.

Mercato : L’ASSE laisse filer Yvan Neyou, Claude Puel en veut au club

Claude Puel, limogé de l’ASSE en décembre 2021 après une série de défaites, revient sur le cas Yvan Neyou, un milieu de terrain qu’il avait fait venir du SC Braga (Portugal) en juillet 2020. Le technicien français regrette amèrement le départ de son ancien protégé : « Je trouve dommage que l’AS Saint-Étienne, après mon départ, n’ait pas cru en Yvan Neyou, vu le niveau qu’il affichait. »

Arrivé à à l’ASSE en prêt, Neyou s’était rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe, séduisant le public lors de la finale de la Coupe de France. Son transfert définitif en janvier 2021 semblait prometteur. Cependant, après le départ de Puel, le joueur a été poussé vers la sortie, quittant librement Saint-Etienne.

Neyou brille en Liga et laisse des regrets à l’AS Saint-Etienne

Aujourd’hui, Yvan Neyou brille en Liga sous les couleurs du CD Leganés. Titulaire indiscutable avec le club ladrilène, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en 9 matchs de championnat cette saison. « Quand on voit son niveau aujourd’hui… Je ne suis pas du tout surpris. Il n’y a aucun problème de le voir réussir. À l’intersaison, il y avait des clubs de Liga sur lui. Il a le talent pour rejoindre un plus grand club. Yvan est un joueur talentueux, un grand joueur », a insisté Puel.