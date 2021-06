ASSE Mercato : L'entraîneur Claude Puel limogé à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2021 à 18:10

Nommé en octobre 2019, Claude Puel est parvenu à maintenir l’ ASSE en Ligue 1 après une saison difficile. Mais l’entraîneur français pourrait ne plus être présent sur le banc de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine.

Claude Puel ferme pour son avenir avec l’ ASSE

« Je suis sous contrat. Quand je suis sous contrat, il n’y a pas d’autres alternatives que de le respecter. Quand on arrive dans un club, on découvre des situations. Des fois c’est bien et d’autres fois moins bien. On essaye de faire ce qui est le mieux pour le club », déclarait Claude Puel au micro de RMC Sport en avril dernier. Arrivé suite aux mauvais résultats de son prédécesseur Ghislain Printant, Claude Puel pourrait finalement voir son aventure s'écourter dans le Forez.

Il y a quelques semaines, le journal L’équipe a révélé que l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et de Leicester n'a aucune envie de quitter ses fonctions et est même favorable à une prolongation avec l’AS Saint-Étienne. Toutefois, l’avenir du coach de 59 ans est intimement lié à la situation de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents qui ont décidé de mettre le club stéphanois en vente.

Mercato ASSE : Claude Puel licencié en cas de vente du club ?

Selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, souvent bien renseigné sur l’ ASSE, Claude Puel ne devrait pas être sur le banc des Verts la saison prochaine. Le spécialiste de l’ASSE explique que Mathieu Bodmer va prendre la direction sportive après le rachat du club par des investisseurs du Sud-est asiatique et a déjà prévu de nommer un nouvel entraîneur dès sa prise de fonction. Une tendance confirmée par Denis Balbir. Toutefois, le journaliste de But assure que cette décision serait une énorme erreur.

« D’après certaines sources, les projets de reprise de l’ASSE avancent et il se murmure de plus en plus que certains repreneurs potentiels souhaitent se séparer de Claude Puel dès leur arrivée dans le Forez », annonce le consultant sportif avant d’ajouter : « Je me dis que ce serait vraiment dommage. On peut tout dire du bilan de Claude Puel depuis un an et demi, mais le Manager des Verts est porteur d’un vrai projet. Encore une fois, ce serait changer radicalement de cap. Pour avoir des résultats, les clubs ont besoin de stabilité. Si on regarde le travail de Claude Puel depuis un an et demi, il y a plus de positif que de négatif. Que son idée de départ soit bonne ou mauvaise, il s’y est tenu. »

Pour Mohamed Toubache-Ter, Mathieu Bodmer a déjà fait de Thiago Motta, l’ancien milieu de terrain du PSG, son favori pour remplacer Puel.