Mercato PSG : Donnarumma, vers un énorme revirement de situation ?

Gianluigi Donnarumma au PSG reste un dossier épineux qui fait beaucoup parler depuis plusieurs mois. Pendant que le club travaille à prolonger plusieurs de joueurs, le cas du gardien de but italien reste en suspens.

Mercato PSG : L’avenir de Donnarumma au PSG dans le flou

Alors que les prolongations de Luis Enrique et Vitinha semblent bien engagées au PSG, l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain. Si le gardien italien dispose d’un contrat de longue durée, les dernières informations ne sont pas très rassurantes. Abdellah Boulma, spécialiste du mercato, a récemment déclaré que les discussions concernant une prolongation de Donnarumma étaient au point mort.

« On ne parle pas de prolongation pour lui en ce moment », a-t-il indiqué. Contrairement à Vitinha, Luis Enrique et Luis Campos, dont les dossiers avancent rapidement, le cas du gardien italien semble poser davantage de questions. « Sur Donnarumma, ça tâtonne un peu. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir, peut-être qu’ils le prolongeront », a-t-il ajouté.

Dominique Séverac, journaliste au Parisien, a quant à lui affirmé que Donnarumma devrait rester au PSG au moins jusqu’à la fin de son contrat, en raison de son salaire élevé et de l’absence d’offres concrètes. Cependant, les déclarations de Boulma viennent semer le doute sur la volonté du club de prolonger le portier italien.

« Il a un contrat et on ne se sépare pas des joueurs comme ça. Il a aussi un salaire très important que peu de clubs peuvent payer. Pour partir, il lui faut des offres et il n’en a pas. Donc il va rester au moins le temps de son contrat », a-t-il confié. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG, pendant que le PSG aurait ciblé d’autres gardiens, dont Jan Oblak, pour le remplacer.