Mercato ASSE : Gazidis face à un casse-tête contractuel à l’AS Saint-Etienne

Malgré un début de saison difficile, l’ASSE prépare activement l’avenir. Le mercato hivernal sera l’occasion de renforcer l’effectif, mais c’est surtout lors du prochain mercato estival que les Verts devraient connaître un profond renouvellement.

L’ASSE se trouve confrontée à un double enjeu lors des prochaines périodes de mercato. Tout en cherchant à étoffer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio par de nouvelles recrues, la direction du club étudie attentivement les situations contractuelles des joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin 2025.

Certains pourraient renouveler leur contrat, tandis que la majorité devrait quitter les Verts. L’ASSE pourrait prolonger l’aventure avec Yvann Maçon s’il retrouve son meilleur niveau après son opération du ménisque.

Une saison supplémentaire pour Léo Pétrot ?

Léo Pétrot, repositionné au poste d’arrière latéral gauche, s’est révélé être un élément indispensable à l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Son abnégation et son expérience ont compensé les nombreuses blessures qui ont frappé le groupe stéphanois.

Malgré la concurrence de Pierre Cornud, arrivé cet été, Pétrot pourrait voir son contrat prolongé d’une saison supplémentaire. Son influence dans le vestiaire et sa polyvalence sont autant d’atouts qui plaident en sa faveur.

Appiah plus proche d’un départ que d’une prolongation

Arrivé à Saint-Étienne en janvier 2023 en provenance du FC Nantes, Dennis Appiah a grandement contribué au retour des Verts en Ligue 1 grâce à son expérience. Cependant, il semble être l’un des maillons faibles de la défense stéphanoise cette saison. De plus, il aura 33 ans en juin 2025, ce qui laisse peu de chances à une prolongation de contrat.

Mercato ASSE : Que va décider Mathieu Cafaro ?

En concurrence directe avec Augustine Boakye et Ben Old, Mathieu Cafaro connaît une perte de vitesse. Il ne fait plus partie des premiers choix d’Olivier Dall’Oglio. Il pourrait être tenté de quitter l’ASSE en fin de contrat pour se relancer dans un autre club, même en cas de proposition de prolongation.

Fall, Gauthier et Mouton dans l’incertitude

Les jeunes joueurs issus de l’Académie de l’ASSE, tels que Boubacar Fall, Antoine Gauthier et Louis Mouton, pourraient rester au club et y poursuivre leur progression, à condition qu’ils parviennent à s’imposer cette saison. Louis Mouton, titulaire lors des trois derniers matchs, semble avoir pris une longueur d’avance.

ASSE : Yunis Abdelhamid vers la porte de sortie

L’une des recrues les plus décevantes, Yunis Abdelhamid (37 ans), devrait quitter les Verts en fin de contrat. Il en va de même pour Thomas Monconduit (33 ans) et Ibrahima Wadji (29 ans). Longtemps blessé, le Sénégalais est désormais relégué derrière la recrue Lucas Stassin (19 ans) et Ibrahim Sissoko dans la hiérarchie des avant-centres.

Pierre Ekwah parti pour rester à Saint-Etienne

Prêté par l’AFC Sunderland jusqu’à la fin de la saison, Pierre Ekwah (22 ans) est l’une des satisfactions de l’équipe. La direction de l’ASSE serait bien inspirée de négocier son transfert définitif dès à présent. Selon Transfermarkt, le milieu de terrain franco-ghanéen est évalué à 3 millions d’euros.