Mercato ASSE : Une piste prioritaire prête à bouder l’AS Saint-Etienne ?

Les dirigeants de l’ASSE, confrontés à des résultats décevants, envisageaient un changement d’entraîneur. Le nom de Wilfried Nancy, coach de Columbus Crew en MLS, avait circulé avec insistance. Cependant, les récentes déclarations du technicien franco-canadien semblent mettre un terme à ces rumeurs.

Mercato : Wilfried Nancy met un terme aux rumeurs autour de l’ASSE ?

Alors que l’ASSE lutte pour le maintien en Ligue 1, l’avenir d’Olivier Dall’Oglio semble de plus en plus incertain. Les résultats sont loin des attentes et le technicien français ne semble pas en mesure de trouver la solution pour remettre l’équipe sur de bons rails. La possibilité d’un départ de Dall’Oglio commence sérieusement par se poser au sommet du club forézien.

Les dirigeants stéphanois ont exploré différentes pistes pour redresser la situation. L’une d’elles menait à Wilfried Nancy, dont le travail à Columbus Crew avait séduit les observateurs. Cependant, les Verts n’ont aucune garantie de parvenir à attirer le Franco-canadien, pas visiblement prêt à faire le grand bond pour venir prendre la direction du staff technique de l’ASSE.

Wilfried Nancy focalisé sur son projet en MLS

Interrogé sur son avenir, Wilfried Nancy a clairement exprimé son désir de poursuivre l’aventure avec Columbus Crew. « Je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé et l’idée est de recommencer en mieux. Mais le plus important pour moi est que nous avons appris beaucoup de choses en termes d’envie de s’améliorer chaque jour, d’envie de défier mes joueurs un peu plus, d’envie de m’ajuster moi-même, d’envie de leur donner plus de repos à certains moments au lieu de les pousser, parce que nous voulons tout le temps les pousser », a-t-il déclaré.

Le coach semble donc très attaché à son projet en MLS et ne semble pas prêt à quitter son club pour le moment. Cette prise de position de Wilfried Nancy est un coup dur pour l’ASSE, qui se retrouve une fois de plus dans une situation délicate. Le club stéphanois va devoir rapidement trouver une solution pour sortir de cette crise et assurer son maintien en Ligue 1.

Les dirigeants stéphanois vont devoir étudier d’autres pistes pour renforcer leur équipe et trouver un entraîneur capable de redresser la barre. Le temps presse et les choix qui seront faits dans les prochaines semaines seront déterminants pour l’avenir du club.