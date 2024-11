ASSE : Le mercato hivernal décisif pour Saint-Etienne ! Des renforts recherchés

Le mercato hivernal de l’ASSE commence à se dessiner. Les postes à renforcer sont identifiés. La priorité sera donnée au renforcement de l’axe central de la défense.

Mercato ASSE : Priorité à la défense cet hiver

L’ASSE traverse une période très difficile en ce début de saison. Avec déjà 7 défaites et 25 buts encaissés en 11 journées de Ligue 1, les Verts sont relégables et doivent réagir rapidement.

Le secteur défensif est clairement une priorité. En défense centrale, la recrue Yunis Abdelhamid n’a pas apporté la stabilité espérée, et les blessures de Mickael Nadé et Anthony Briançon ne facilitent pas la tâche. Le poste d’arrière droit pose également question, malgré le retour de blessure d’Yvann Maçon.

Au milieu de terrain, la situation est plus encourageante avec l’émergence de jeunes talents comme Louis Mouton, Mathis Amougou et Pierre Ekwah, qui apportent dynamisme et fraîcheur. Benjamin Bouchouari a retrouvé son niveau, et le taulier Aïmen Moueffek apporte son expérience.

L’ASSE reste à l’affût d’un attaquant prolifique

En attaque, l’ASSE cherche à renforcer son couloir gauche, laissé vacant par la blessure de Ben Old. En pointe, Lucas Stassin, recrue phare du club stéphanois, et Ibrahim Sissoko se partagent le temps de jeu. Le retour d’Ibrahima Wadji est une bonne nouvelle, mais le club pourrait chercher un buteur plus prolifique.

Mercato : Gazidis cherche un nouvel entraîneur

Sur le banc de l’AS Saint-Etienne, la situation d’Olivier Dall’Oglio est incertaine. Le président, Ivan Gazidis, envisage un changement d’entraîneur et aurait coché le nom de Wilfried Nancy, actuellement à la tête de Columbus Crew en MLS. Cependant, le technicien franco-canadien semble peu enclin à quitter les États-Unis.