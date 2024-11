Mercato PSG : Randal Kolo Muani vers un transfert en Serie A

En difficulté au PSG, Randal Kolo Muani pourrait profiter du mercato hivernal pour mettre les voiles. Annoncé en Premier League, le Français attise désormais des convoitises dans le championnat italien.

Mercato PSG : La Juventus se positionne aussi pour Randal Kolo Muani

L’avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain s’assombrit de plus en plus. Recruté à prix d’or – 95 millions d’euros – en provenance de Francfort l’été dernier, l’international français peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Peu utilisé au PSG et l’attaquant de 25 ans pourrait quitter la capitale française dès le prochain mercato hivernal.

En effet, selon Tuttosport, la Juventus Turin serait intéressée par le profil de Kolo Muani. Les Bianconeri, à la recherche d’un renfort offensif pour épauler Dusan Vlahovic, voient en l’ancien Nantais un renfort de choix. Et si aucune offre concrète n’a encore été formulée pour son transfert, les contacts pourraient rapidement s’intensifier entre les deux clubs dans les prochaines semaines.

De son côté, le PSG n’exclut pas l’idée de se séparer de Randal Kolo Muani afin de récupérer une partie de l’investissement consenti lors de son transfert. Toutefois, la valeur marchande du joueur a considérablement baissé depuis son arrivée à Paris. Son prix est estimé à environ 40 millions d’euros par Transfermartk, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Affaire à suivre donc pour l’avenir de Randal Kolo Muani, dont le nom est régulièrement associé à de nombreuses rumeurs du mercato. Manchester United et Arsenal seraient aussi ses traces.