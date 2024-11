ASSE : Olivier Dall’Oglio solidifie sa défense avec un fort potentiel

L’ASSE d’Olivier Dall’Oglio connaît un début de saison difficile en Ligue 1. Après un moment de tâtonnement, l’entraîneur des Verts semble avoir trouvé l’élément qui manquait à sa défense, en la personne de Mickaël Nadé.

ASSE : Mickaël Nadé, un pari gagnant pour Saint-Etienne

De la réserve à l’équipe professionnelle, Mickaël Nadé n’a pas eu du mal à se faire sa place au club. Prolongé en juillet dernier, le jeune défenseur central a progressivement conquis sa place de titulaire dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio. Une réussite qui ne surprend guère Claude Puel, qui l’avait lancé lors de son passage sur le banc de l’ASSE.

Le défenseur central, formé à l’ASSE, a notamment bénéficié de la confiance de Claude Puel qui n’a jamais douté de son potentiel. « Il a franchi des paliers très rapidement. J’ai insisté pour qu’on le garde, je me suis battu pour le prolonger. Quand des clubs allemands ont manifesté leur intérêt, j’ai travaillé avec les dirigeants, les agents pour le prolonger. Mickaël Nadé a un fort potentiel. Il est puissant et solide sur ses appuis », a confié l’ancien entraîneur stéphanois à Peuple-Vert.

Puel a suivi de près la progression de Nadé depuis ses débuts : « Quand je l’ai vu pour la première fois avec la réserve, il était encore très naïf, sans lecture du jeu, et il se faisait souvent prendre dans son dos. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : il anticipe bien les trajectoires, lit les appels dans son dos et est solide dans les duels. Il a progressé avec le ballon aussi », a-t-il confié.

Mickaël Nadé a encore une marge de progression

L’ancien technicien stéphanois souligne également la puissance physique et la solidité du joueur. Si Nadé a connu une progression fulgurante, il a encore des marges de progression. « Il peut encore continuer à travailler, notamment sur la possession de balle », estime Puel. Néanmoins, le défenseur de 25 ans s’est imposé comme un élément incontournable de l’ASSE.

La prolongation de contrat de Nadé en juillet dernier s’est révélée être une excellente opération pour le club stéphanois. Le joueur, conscient de la confiance placée en lui, a rapidement répondu présent. Son parcours est un exemple pour les jeunes joueurs du centre de formation.