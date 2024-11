Mercato OM : Roberto De Zerbi veut faire revenir sa pépite anglaise à Marseille !

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, est à la recherche d’un renfort pour son milieu de terrain. Le technicien italien ne souhaiterait pas aller chercher trop loin puisqu’il est annoncé sur la piste d’une pépite qu’il a lancée.

Mercato OM : Un ancien de Roberto De Zerbi ciblé

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après un début de saison encourageant, Roberto De Zerbi souhaite renforcer son effectif lors du prochain mercato. Selon les informations de HITC, l’OM serait sur les traces de Josh Duffus, un jeune milieu offensif anglais de 19 ans, que De Zerbi connaît bien pour l’avoir dirigé à Brighton.

Un profil intéressant pour l’OM

Josh Duffus, formé à Brighton, possède un profil intéressant. Doté d’une excellente technique individuelle et d’une vision du jeu développée, le jeune Anglais est capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu. Son arrivée à Marseille pourrait apporter de la créativité et de la fraîcheur au jeu offensif de l’équipe.

Mais l’Olympique de Marseille ne sera pas seul sur les rangs pour s’attacher les services de Josh Duffus. Valence, Bruges et le RB Leipzig seraient également intéressés par le profil du jeune joueur. De plus, Duffus avait déjà intéressé des clubs de Premier League comme Aston Villa et Tottenham lors de sa formation.

De Zerbi, l’atout maître de l’OM

La présence de Roberto De Zerbi pourrait faire pencher la balance en faveur du club phocéen. Le technicien italien connaît parfaitement les qualités de Josh Duffus et pourrait lui garantir du temps de jeu et un rôle important au sein de l’équipe. L’arrivée du jeune Anglais pourrait renforcer les liens entre De Zerbi et ses joueurs, et ainsi créer une dynamique positive au sein du groupe.