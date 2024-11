Mercato FC Nantes : L’OM veut déloger un cadre de Kombouaré !

En difficulté sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré pourrait perdre l’un de ses cadres lors du prochain mercato hivernal. L’OM serait intéressé par un attaquant des Canaris.

Bombe au FC Nantes : Moses Simon sur le départ cet hiver ?

Le FC Nantes traverse une période difficile. Les Canaris enchaînent les défaites et la pression monte sur Waldemar Kita. Pour renflouer les caisses du club et assurer un mercato hivernal réussi, le président nantais pourrait être tenté de vendre Moses Simon. L’ailier nigérian, très performant cette saison, est très courtisé et pourrait rapporter un joli chèque au club.

Mais son départ aurait des conséquences importantes sur l’attaque nantaise, qui perdrait l’un de ses meilleurs éléments. Malgré les difficultés du club en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 11 journées), l’international nigérian se distingue par ses statistiques : 3 buts et 4 passes décisives en 10 matchs. Ses qualités techniques et sa régularité n’ont pas échappé aux recruteurs.

Et la situation financière précaire du FC Nantes pourrait contraindre le club à se séparer de son attaquant. L’ancien joueur de La Gantoise, sous contrat jusqu’en 2026, représente une belle opportunité de générer des revenus. Surtout que plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille, seraient déjà sur les rangs pour le récupérer en janvier.

L’OM prêt à investir 12M€ pour Moses Simon ?

D’après les informations relayées ces dernières heures par Livefoot, Moses Simon pourrait ne pas terminer la saison sous les couleurs du FC Nantes. Lors du dernier mercato, les Canaris n’ont pas été frontalement attaqués pour l’ailier de 29 ans. Plusieurs clubs européens seraient intéressés par son profil, notamment en France (OM, OGC Nice), en Angleterre et en Espagne.

Désireux d’apporter du dynamisme et de la fraîcheur à l’effectif de Roberto De Zerbi sur le plan offensif, l’OM serait prêt à passer à l’offensive pour recruter le compatriote de Victor Osimhen dès cet hiver. Si le départ de Moses Simon se confirme, ce serait une perte considérable pour les Canaris.

Photo : Moses Simon

Le natif de Jos est devenu l’un des leaders de l’équipe et son absence se ferait forcément ressentir. Mais un chèque de 12 millions d’euros, à en croire Transfermarkt, pourrait bien convaincre les dirigeants nantais de le laisser partir. Reste à savoir où Simon posera ses valises dans les semaines à venir.