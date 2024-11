Mercato OM : Mehdi Benatia a ciblé sa nouvelle priorité pour cet hiver

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, travaille déjà sur le prochain mercato d’hiver. Et sa priorité serait déjà fixée.

Mercato OM : Mehdi Benatia à l’affût de nouveaux talents, Reda Belahyane ciblé

L’Olympique de Marseille ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les dirigeants phocéens envisagent déjà de renforcer leur effectif. Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, a d’ailleurs confirmé cette tendance lors de son passage sur RMC : « on peut toujours regarder comment renforcer l’équipe ».

Après un été particulièrement actif, l’OM pourrait bien réitérer l’expérience en janvier prochain. Et si la défense reste une priorité, les dirigeants phocéens ne négligent pas non plus les autres secteurs, avec des pistes menant à Tidiam Gomis ou encore Amadou Soumaré. Mais c’est du côté de l’Italie que le club marseillais pourrait réaliser une belle pioche.

En effet, selon le Corriere Veneto, l’OM suivrait de près Reda Belahyane, le milieu de terrain de Hellas Vérone. Le jeune Marocain, arrivé en janvier dernier en provenance de Nice, a rapidement séduit par ses performances en Serie A. Ses qualités techniques et son potentiel ont tapé dans l’œil de Mehdi Benatia, qui verrait en lui un renfort de choix pour son équipe.

L’AC Milan reste en embuscade

Après une première tentative infructueuse l’été dernier, les responsables de l’OM semblent déterminés à boucler le transfert de Reda Belahyane cet hiver. Les négociations devraient s’intensifier dans les semaines à venir. Toutefois, l’OM n’est pas le seul sur ce dossier. L’AC Milan serait aussi sur les traces du Marocain.