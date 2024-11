Mercato : 100M€ ! Le PSG tient le successeur de Marquinhos !

Présent au club depuis l’été 2013, Marquinhos pourrait changer d’air dans un avenir proche. Conscient de cette situation, le PSG s’active déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouveau défenseur central prometteur. Mais il faudra y mettre le prix.

Mercato PSG : Araujo, le successeur de Marquinhos ?

Le Paris Saint-Germain continue de prospecter pour renforcer son arrière-garde. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, Milan Skriniar devrait faire ses valises dès cet hiver. L’international slovaque est dans les plans de la Juventus Turin pour compenser la grave blessure de Bremer. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028 et une notoriété bien établie chez les Rouge et Bleu, Marquinhos pourrait lui aussi plier bagages dans les mois à venir.

De plus en plus critiqué, l’international brésilien de 30 ans pourrait se laisser convaincre par un autre projet après avoir passé une douzaine d’années dans la capitale. Une situation qui pousse les dirigeants parisiens à envisager d’ores et déjà d’autres solutions pour la succession de Marquinhos. Dans cette optique, le nom de Tomas Araujo, jeune défenseur central de Benfica, revient avec insistance.

Déjà suivi l’été dernier, le défenseur de 22 ans s’est imposé cette saison comme l’un des grands espoirs du football portugais. Son profil, alliant puissance physique, élégance technique et sens de l’anticipation, intéresse fortement les recruteurs parisiens, notamment Luis Campos. Souvent comparé à Marquinhos, dont il pourrait être le successeur à long terme, Araujo présente un potentiel énorme. Cependant, le dossier s’annonce complexe.

Le Paris SG prêt à une folie pour Tomas Araujo ?

Aujourd’hui, la presse portugaise évoque à nouveau l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Tomas Araujo, le défenseur central de Benfica. Le club de la capitale serait prêt à débourser 100 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune talent. Cependant, l’ancien club de Joao Neves semble déterminé à conserver sa pépite. Le club lisboète a fixé un prix très élevé pour Araujo, afin de décourager les éventuels prétendants.

💰 L'opération s'annonce compliquée puisque le club lisboète n'est ouvert à aucune négociation pour le joueur. Ce sera 100 millions d'euros (sa clause…

Mais selon Record Portugal, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient prêts à initier auprès de Rui Costa, le président du club de Lisbonne, pour le faire craquer comme avec Joao Neves. Araujo est reconnu pour sa solidité défensive, sa capacité à construire le jeu et son potentiel de progression. Il représenterait un investissement à long terme pour le club de la capitale, qui pourrait se séparer de Milan Skriniar et Marquinhos pour boucler son transfert. Affaire à suivre donc…