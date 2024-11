Mercato ASSE : Les Verts à l’affût d’un buteur en Ligue 2

L’ASSE aurait coché le nom d’un buteur de Ligue 2, en vue d’un éventuel recrutement lors du mercato hivernal. Le FC Nantes s’intéresserait également à cet attaquant prolifique du Rodez AF.

Mercato : Timothé Nkada, la solution pour relancer l’attaque de l’ASSE ?

L’ASSE se prépare à renforcer son secteur offensif lors du mercato d’hiver. La direction sportive stéphanoise est à la recherche d’un avant-centre capable d’apporter une réelle concurrence à Lucas Stassin, qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets en 8 matchs de Ligue 1 cette saison. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio souffre d’une panne d’inspiration offensive, n’ayant inscrit que 10 buts en 11 journées de championnat.

Pour dynamiser son attaque, l’AS Saint-Étienne ciblerait Timothé Nkada (25 ans), selon les informations de Centre Presse Aveyron. Le joueur de Rodez AF, meilleur buteur de son équipe et figurant parmi les cinq meilleurs réalisateurs de Ligue 2, a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives en 12 rencontres.

Duel entre l’ASSE et le FC Nantes pour le buteur de Rodez AF

Arrivé au RAF en août 2024, Timothé Nkada est lié au club jusqu’en juin 2027. Néanmoins, sa valeur est estimée à 400 000 euros, un montant qui entre dans les marges de manœuvre du président stéphanois, Ivan Gazidis. Le profil de cet avant-centre natif de Lille séduit également le FC Nantes. Les Verts devront donc s’attendre à une concurrence accrue en janvier si leur intérêt se concrétise.