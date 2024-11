250M€ pour Lamine Yamal : Le PSG se moque du Barça !

Quelques heures seulement après les propos d’un dirigeant du Barça, confirmant une offre de 250M€ de Nasser Al-Khelaïfi pour Lamine Yamal, le PSG a fait une sortie forte sur ce dossier.

Mercato : Un proche de Joan Laporta confirme l’offre du PSG pour Lamine Yamal

Il y a quelques mois, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, révélait avoir reçu une offre de 250 millions d’euros pour son jeune attaquant Lamine Yamal. « Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d’euros et j’ai dit non il y a six mois. C’est le joueur le plus en vogue au monde », confiait le dirigeant catalan dans les colonnes de Mundo Deportivo, sans dévoiler l’identité de ce club qui était prêt à cette folie pour l’international espagnol de 17 ans.

Sauf que selon Enric Masip, conseiller du président du Barça, c’est le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », a déclaré le dirigeant barcelonais au micro de Josep Pedrerol pour le Chiringuito. Sur insistance du journaliste espagnol, Enric Masip avouera : « d’où elle venait, de France ou d’Angleterre ? De France. »

Une manière de confirmer que c’est effectivement le Paris SG qui avait offert ce chèque historique aux Blaugranas pour Lamine Yamal. Aucun autre club français étant à mesure de s’aligner sur un transfert à plus de 100 millions d’euros. Sauf qu’à Paris, personne n’a connaissance de cette proposition.

Le PSG dément « à un million de pour cent » pour Lamine Yamal

Le feuilleton Lamine Yamal continue de faire parler de lui. Après la dernière sortie médiatique d’Enric Masip, conseiller sportif de Joan Laporta, le PSG a réagi en démentant formellement et catégoriquement toute tentative d’offre aussi élevée. Si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont effectivement intéressés au profil de Yamal pour remplacer Kylian Mbappé, aucune offre concrète n’a été transmise au club culé.

De plus, le contrat du jeune joueur inclut une clause libératoire d’un milliard d’euros, ce qui rend toute négociation particulièrement complexe. Contacté par le journal L’Équipe, le club entraîné par Luis Enrique a démenti à « un million de pour cent » les propos de Masip. Pour rappel, Lamine Yamal dispose dans son contrat d’une clause libératoire de 1 milliard d’euros.

Cette rumeur, qui a fait grand bruit dans le monde du football, témoigne de l’intérêt grandissant pour Lamine Yamal, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Mais elle soulève également des questions sur l’inflation des prix sur le marché des transferts. L’avenir du jeune joueur s’annonce palpitant, et les prochains mois devraient nous en apprendre davantage sur ses intentions.