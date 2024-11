PSG Mercato : Le Real répond à Al-Khelaïfi pour Vinicius Jr

Pour tourner définitivement la page Kylian Mbappé, le PSG serait prêt à offrir un pont d’or au Real Madrid pour récupérer Vinicius Jr l’été prochain. La réponse du club espagnol n’a pas tardé.

Mercato : Le PSG prêt à une folie pour attirer Vinicius Jr

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr est l’une des pièces maîtresses du Real Madrid. Mais l’avenir de l’attaquant brésilien s’écrit déjà en pointillés. Sollicité par son club pour prolonger, l’ailier de 24 ans hésite et plusieurs autres grands clubs européens l’observent de très près. Le PSG, notamment, rêve de faire de lui sa prochaine star.

Après le départ libre de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain chercherait à infliger un nouveau coup dur aux Merengues en s’attaquant à l’un de ses joyaux, Vinicius Junior. Selon les informations de Fichajes, repris par Sport, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre sur la table des négociations une offre hallucinante de 250 millions d’euros pour s’attacher les services du compatriote de Marquinhos.

D’après la presse ibérique, le club entraîné par Luis Enrique considérerait l’ailier brésilien comme la pièce manquante de son puzzle pour remporter la Ligue des Champions. Toutefois, le dossier s’annonce déjà avec des complications pour le PSG.

Le Real Madrid veut poursuivre avec Vinicius Jr

En effet, d’après les renseignements relayés par le média Defensa Central, l’ancien club de Zinedine Zidane n’a aucune intention de vendre son joyau brésilien au PSG. Le portail ibérique explique que Florentino Pérez et les décideurs madrilènes restent très calmes sur le sujet, et en plus, le Real Madrid aurait d’ores et déjà fixé un « prix » de 1 milliard d’euros, au cas où Nasser Al-Khelaïfi « oserait » essayer de recruter Vinicius Jr. Pour attirer l’enfant de Sao Gonçalo, le Paris Saint-Germain devra donc absolument passer par sa clause libératoire. Autant dire que ce dossier devrait rapidement se refermer pour les Rouge et Bleu.