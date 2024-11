Attaquant de pointe : Un incroyable talent proche du PSG ?

En quête d’un numéro 9 de classe mondiale, le PSG ne lâche pas l’affaire pour Viktor Gyökeres, mais si les choses se compliquent avec le Sporting Portugal, Luis Campos pourrait se rabattre sur un plan B qui se trouve aussi au Portugal.

Mercato PSG : Luis Campos se positionne sur un talent de Porto

Le PSG continue de chercher à renforcer son secteur offensif. Si Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois du Sporting Lisbonne, reste une priorité, le dossier se complique. Le joueur souhaite rester au Portugal cet hiver et son club réclame une indemnité conséquente. Face à cette situation, le Paris SG aurait identifié une alternative en la personne de Samu Omorodion, le jeune prodige du FC Porto.

Âgé de 20 ans seulement, le natif de Melilla a impressionné depuis son arrivée au Portugal l’été dernier, après un passage peu concluant à l’Atlético Madrid. Ses qualités techniques, sa vitesse et son sens du but en font un profil très intéressant pour le PSG. Si Viktor Gyökeres est un buteur confirmé, Omorodion présente un profil plus jeune et plus explosif.

Son arrivée à Paris pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’attaque parisienne, notamment après les performances décevantes de Randal Kolo Muani. Le PSG se retrouve donc face à un choix cornélien : miser sur un joueur expérimenté et confirmé comme Gyökeres, ou tenter le pari d’un jeune talent à fort potentiel comme Samu Omorodion. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur les intentions du club de la capitale.

Le Paris SG prêt à miser un gros montant sur Samu Omorodion

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Samu Omorodion est évalué à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Si le FC Porto n’est pas pressé de se séparer du jeune international espagnol, le PSG serait prêt à débourser un gros montant pour s’offrir les services d’Omorodion l’été dernier après un transfert avorté à Chelsea.

Depuis son arrivée à Porto, il a marqué les esprits avec ses performances impressionnantes, inscrivant 12 buts en 13 matches toutes compétitions confondues. Le PSG voit en lui un futur leader de son attaque dans la durabilité, surtout après les performances mitigées de Randal Kolo Muani et les blessures de Gonçalo Ramos cette saison. Le club parisien serait prêt à débourser une grosse somme d’argent.

