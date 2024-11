PSG – Monaco : Le Trophée des Champions chamboule le calendrier de la Ligue 1

Le Trophée des Champions bouscule le calendrier de la Ligue 1. Le choc entre le PSG et l’AS Monaco est ainsi décalé. Explications.

Le choc Monaco – PSG se joue plus tôt !

Le report du Trophée des Champions a entraîné une modification du calendrier de la Ligue 1. Le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, initialement prévu plus tard dans la saison, se jouera finalement avant la trêve hivernale, lors de la 16e journée. Ce changement place le Classique en position de dernier match de l’année pour les deux équipes.

Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive dans la course au titre. Les Parisiens, actuels leaders, auront l’occasion de creuser l’écart sur leurs poursuivants monégasques. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé que le match de la 16e journée entre l’AS Monaco et le PSG, initialement prévu pour le week-end du 4 janvier, a été avancé au mercredi 18 décembre.

Cette modification du calendrier a été décidée afin d’éviter un enchaînement trop serré de matchs pour les deux équipes, qui se rencontreront également le 5 janvier prochain à Doha pour le Trophée des Champions. Le match au Stade Louis-II sera donc une répétition générale avant cette finale.

« Réuni ce lundi 18 novembre, le Conseil d’administration de la LFP a procédé à un aménagement de la 16e journée de Ligue 1 McDonald’s. En raison de l’organisation du Trophée des Champions, la rencontre AS Monaco – Paris Saint-Germain, initialement programmée le week-end des 4 et 5 janvier 2025, a été avancée au mercredi 18 décembre 2024 à 21h00 et sera diffusée sur beIN SPORTS 1 » indique la LFP dans son communiqué officiel.

Pour rappel, le PSG et Monaco se rencontreront justement le 5 janvier 2025 dans le cadre du Trophée des Champions, lequel se déroulera à Doha au Qatar. Ce nouveau calendrier pourrait également avoir des répercussions sur la préparation des 32es de finale de la Coupe de France, programmée juste après la trêve. Affaire à suivre…