À la veille du Trophée des Champions contre le Toulouse FC au Parc des Princes, la direction du PSG a fait une demande spéciale à deux joueurs de Luis Enrique.

Le PSG veut garder Achraf Hakimi et Kang-In Lee pour le TDC

Désireux de démarrer 2024 sur une bonne note, le Paris Saint-Germain veut aligner la meilleure équipe possible en permettant à son entraîneur Luis Enrique d’avoir à sa disposition ses meilleurs hommes contre le Toulouse FC, mercredi soir, au Parc des Princes, pour le Trophée des Champions. Le club de la capitale souhaiterait ainsi conserver Achraf Hakimi et Kang-In Lee pour le match de demain. Convoqués avec le Maroc et la Corée du Sud pour la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie des Nations, le latéral droit et le milieu offensif devraient rejoindre leur sélection respective ce mardi. Mais selon les informations relayées ce matin par L’Équipe, les dirigeants parisiens négocieraient avec leurs homologues des deux pays pour garder encore un peu Hakimi et Kang-In Lee.

Les deux joueurs pourraient ainsi rejoindre leurs compatriotes après la rencontre contre les Violets, mercredi soir. Le quotidien sportif ajoute que si la Corée du Sud a déjà donné son accord pour le milieu offensif de 22 ans, les pourparlers se poursuivent avec le Maroc pour Achraf Hakimi. Toujours selon la même source, Ousmane Dembélé, ménagé lors du dernier match de la première partie de saison contre le FC Metz suite à une gêne aux ischios-jambiers, a repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers et postule pour une place de titulaire contre le TFC. D’ailleurs, l’ancien attaquant du Barça ne figure pas dans le point médical du jour.

Le point médical avant le Trophée des Champions

Pour le Trophée des Champions 2023, initialement prévu l’été dernier, mais reporté à janvier, le Paris Saint-Germain affronte le Toulouse FC, vainqueur de la Coupe de France la saison passée. Et pour cette rencontre importante, Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes et le gardien de but espagnol, Arnau Tenas. « Dans le cadre de son protocole de reprise, Nuno Mendes effectuera une séance d’entraînement individuelle sur le terrain ce jour. Arnau Tenas récupère de son choc à l’épaule droite et sera préservé pour le match de demain », écrit le PSG avant d’en découdre avec les hommes de Carles Martinez Novell.

Même s’ils ne sont pas concernés par le communiqué médical, Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz ne devraient pas être disponibles pour le match de demain. Si aucun accord n’avait été trouvé ce lundi avec la Fédération Royale Marocaine de Football, le défenseur de 25 ans était ce mardi à l’entraînement de veille de match, et le journal Le Parisien confirme qu'Achraf Hakimi devrait bien tenir sa place dans le groupe de Luis Enrique face au Toulouse FC.