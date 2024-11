Toulouse FC : Joshua King revient sur ses débuts compliqués avec le TFC

Arrivé au Toulouse FC en août dernier, Joshua King n’a pas connu des débuts faciles. L’attaquant norvégien de 32 ans a dû prendre le temps de s’adapter au style de jeu du TFC. Dans une interview accordée à la Ligue 1, il revient sur ses premiers pas difficiles et les défis qu’il doit encore relever.

Des débuts en demi-teinte pour Joshua King

Pour ses sept premiers matchs en Ligue 1, Joshua King a éprouvé des difficultés à s’imposer avec le Toulouse FC. Ses performances discrètes ont laissé certains supporters penser qu’il pourrait être un flop, ce qui n’était pas le cas selon l’ancien joueur de Fenerbahçe.

« Quand tu arrives dans un nouveau club, surtout en fin de mercato, tu as besoin d’un peu de temps pour te sentir en forme. C’est normal, et c’est ce que j’avais dit quelques jours avant de marquer », a-t-il expliqué au média officiel de la Ligue 1.

Un retour en forme prometteur

Après cette période d’adaptation, Joshua King commence à prouver sa valeur. Lors des quatre derniers matchs, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive, témoignant de son expérience de buteur. Sa complicité naissante avec Zakaria Aboukhlal est un atout pour le TFC.

« Je me sens de mieux en mieux physiquement et dans mon jeu. Je comprends de mieux en mieux comment mes coéquipiers aiment jouer, et eux aussi me comprennent davantage. Tout se passe très bien pour le moment », confie le Norvégien.

Des objectifs ambitieux avec le Toulouse FC

Malgré cette montée en puissance, Joshua King reste conscient qu’il doit continuer à travailler. « Il ne faut pas s’arrêter là, bien sûr. Il faut que l’on continue à travailler pour créer ces automatismes », insiste-t-il. Son principal défi est de retrouver rapidement une condition physique optimale.

« Depuis quelques semaines, j’arrive enfin à jouer des matchs en entier, alors que ça ne m’était plus arrivé depuis… je ne me rappelle même plus quand. Ça devait remonter à un an ou un an et demi. C’est vraiment la seule chose qui m’importe : retrouver mon meilleur niveau physique. » Avec cette mentalité, Joshua King espère inscrire encore de nombreux buts pour le Toulouse FC, qui se prépare à un défi de taille ce week-end face au PSG au Parc des Princes.