ASSE : Deux joueurs de l’AS Saint-Etienne parmi les meilleurs de la Ligue 1

Les performances exceptionnelles d’un défenseur et d’un attaquant de l’ASSE leur ont valu d’être cités parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1, à un tiers du championnat.

L’ASSE en difficulté, mais Batubinsika et Davitashvili sortent du lot

L’ASSE traverse une période difficile en Ligue 1, se retrouvant dans la zone de relégation après 11 journées. Pourtant, individuellement, Dylan Batubinsika et Zuriko Davitashvili brillent parmi les meilleurs joueurs du championnat.

Selon les statistiques de Ligue1.fr, le défenseur central stéphanois excelle dans les interceptions, réalisant 23 récupérations en 11 matchs. Il se positionne ainsi en tête de ce classement. Pilier de la défense, aux côtés de Mickaël Nadé (blessé), Batubinsika est un élément incontournable de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

De son côté, Zuriko Davitashvili, recrue estivale, impressionne par sa capacité à frapper de loin. Selon les expected goals (xG) de la LFP, le Géorgien et Mason Greenwood de l’OM sont à égalité en nombre de tirs lointains (15), avec 2 buts chacun. Mieux encore, Davitashvili tente davantage sa chance de loin que de près.

ASSE : Zuriko Davitashvili, une étoile pour éclairer la lanterne des Verts

Ailier virevoltant et techniquement doué, Davitashvili est le moteur offensif de l’ASSE. Ses dribbles et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses en font un joueur redoutable. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives, il a été logiquement élu meilleur joueur du mois en septembre aux Trophées UNFP.