Mercato PSG : L’avenir de Luis Enrique au Paris SG scellé !

Luis Enrique est à moins d’un an de la fin de son contrat au PSG. Pendant que la question de son avenir se pose au Paris SG, une nouvelle annonce vient mettre fin au débat et sceller définitivement le dossier.

Mercato PSG : La grosse annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Enrique

Le PSG est dans un nouveau cycle avec un tout nouveau projet basé sur une équipe jeune coiffée par Luis Enrique. Le technicien espagnol a notamment pour mission de bâtir un groupe compétitif capable de soulever cette Ligue des champions tant convoitée. Si tout roule pour le Paris SG en championnat, c’est justement en Ligue des champions que les résultats sont loin de combler les attentes.

Le PSG se retrouve en effet dans une position très inconfortable en Ligue des champions, avec seulement quatre points après quatre journées. Les défaites contre Arsenal et l’Atlético de Madrid, ainsi que le match nul contre le PSV Eindhoven, ont mis en évidence les difficultés de l’équipe parisienne. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à exprimer sa confiance en Luis Enrique et en son projet sportif.

« On ne changera rien », a-t-il déclaré. « On a beaucoup de confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu’ils vont prolonger ? J’ai confiance, oui, c’est ce qu’on veut », a-t-il déclaré au micro de l’émission Rothen S’enflamme de RMC Sport.

Un projet à long terme au PSG

Le Paris Saint-Germain rêve de remporter la Ligue des champions. Après la finale perdue dans la période du COVID-19 face au Bayern Munich, le club de la capitale n’en fait plus une obsession cette saison. Al-Khelaïfi a également expliqué que remporter la C1 cette saison n’était pas la priorité absolue du club pour Luis Enrique.

« On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réalistes. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort », a-t-il confié. Cette nouvelle attitude du président parisien montre la volonté du PSG de construire un projet solide et durable, malgré les difficultés du moment sur le plan international. Le club parisien compte sur Luis Enrique pour développer une équipe jeune et ambitieuse, ce qui devrait se matérialiser par la prolongation de son contrat dans les semaines à venir.