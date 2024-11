En conférence de presse d’avant-match, le technicien espagnol de 40 ans, Carles Martinez Novell, s’est exprimé sur le duel entre son équipe, le Toulouse FC, et le PSG. Il a évoqué les enjeux du match, tout en restant confiant avant le coup d’envoi.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell, focus sur la victoire contre le PSG

« Gagner une fois, c’était déjà difficile. Gagner deux fois, ce sera encore plus compliqué », a reconnu Carles Martinez Novell face aux médias français. La saison dernière, le Toulouse FC avait déjà surpris le PSG au Parc des Princes (3-1), retardant la célébration de leur titre. Malgré cette victoire inoubliable, l’entraîneur espagnol ne se laisse pas emporter par l’émotion. Pour le moment, il reste méfiant, notant que le duel de ce vendredi soir sera encore plus difficile.

Pour cela, il invite ses joueurs à rester très compacts et solides dans l’animation défensive. « Dans ce genre de match, tout compte si on veut obtenir un bon résultat : la défense, essayer de garder le ballon, la transition, l’attaque… Sur la possession, Paris est leader en Ligue 1 et troisième en Ligue des champions. Ils auront la balle. Ce sera un défi pour nous. On aborde ce match avec confiance, mais il faudra survivre pendant leurs temps forts », a-t-il souligné.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell veut « ramener des points de Paris » 3

Marquer des buts au Parc des Princes

Mais Carles Martinez Novell ne pense pas seulement à défendre. « Notre ambition n’est pas d’aller à Paris uniquement pour défendre. Si on veut gagner, il faudra marquer des buts et être performant en attaque… Notre équipe ne s’avoue jamais vaincue. Je n’ai jamais vu nos joueurs me dire : “Sur ce match-là, on n’a pas la possibilité de gagner”. Aborder les matchs avec la bonne mentalité, c’est exactement ce sur quoi on travaille. Ce sera un gros challenge, mais si on arrive avec la bonne mentalité, nous aurons une carte à jouer. »

Le technicien espagnol profite de l’occasion pour mettre ses joueurs en confiance et leur rappeler qu’ils ne seront pas au Parc des Princes en tant que spectateurs, mais en tant qu’acteurs. « Affronter le PSG, c’est motivant. Tous les joueurs veulent évoluer au Parc des Princes. Quand une recrue signe au TFC, c’est forcément un des matchs qu’elle regarde dans le calendrier. De l’extérieur, Paris est la vitrine de la Ligue 1. Mais notre ambition est de jouer ce match en étant acteur, pas spectateur. Nous avons envie d’être compétitifs, de ramener des points à la maison, pas de simplement regarder le Parc des Princes », a-t-il averti.