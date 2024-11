PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce déjà la couleur pour le Mercato hivernal

À l’occasion de l’inauguration du Campus PSG, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a profité de sa présence sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » pour annoncer la couleur concernant le mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques semaines.

Nasser Al-Khelaïfi : « aujourd’hui non, pas de recrue » cet hiver au PSG

Si le PSG est actuellement invincible en Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique rencontre beaucoup de difficultés en Ligue des Champions. Après quatre journées, les Rouge et Bleu occupent la 25e place et sont virtuellement éliminés à l’étape des phases de groupes. Avec les limites offensives affichées par le PSG dans cette première partie de saison, plusieurs sources assurent que Luis Campos s’active pour recruter un nouveau numéro 9 lors du prochain mercato hivernal.

Réputé proche de Nasser Al-Khelaïfi, le célèbre animateur de l’émission Touche Pas À Mon Poste, Cyril Hamouma, a d’ailleurs annoncé sur C8, mercredi soir, qu’un grand attaquant de renommée mondiale devrait débarquer dans la capitale dans les semaines à venir.

Sauf que la direction parisienne ne semble pas forcément engagée dans une telle voie, selon son président. Invité de Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s’enflamme », jeudi soir, Nasser Al-Khelaïfi a clairement laissé entendre que le Paris Saint-Germain pourrait ne pas recruter cet hiver, sauf si une opportunité se présentait.

« Honnêtement, aujourd’hui, non (pas de recrues au mercato). Mais je ne sais pas ce qui se passera s’il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd’hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n’est pas pressés », a déclaré Al-Khelaïfi à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts de l’hiver.

Si les noms de Viktor Gyökeres (Sporting Portugal), Erling Haland (Manchester City), Mohamed Salah (Manchester United) et Jonathan David (LOSC) sont régulièrement cités, il faudra donc patienter jusqu’à la fin de la saison pour connaître l’identité de la star qui pourrait renforcer l’attaque parisienne la saison prochaine.