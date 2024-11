AJ Auxerre : Christophe Pélissier sur ses gardes face à Angers SCO

Pour cette reprise de championnat après la trêve internationale, l’AJ Auxerre reçoit Angers SCO à domicile pour le match de la 12e journée. En attendant le premier coup de sifflet, l’entraîneur Christophe Pélissier s’est exprimé sur le match.

Christophe Pélissier se méfie d’Angers SCO

Sortant d’une victoire éclatante 3-1 contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome, l’AJ Auxerre aborde la suite de la saison avec confiance. Néanmoins, Christophe Pélissier ne se laisse pas emporter par cette euphorie. En conférence de presse, l’entraîneur a invité ses joueurs à rester méfiants face à une équipe d’Angers qui est en quête d’une victoire après sa défaite (2-4) contre le PSG.

« Contre Angers, ce n’est pas un match piège, c’est un match très difficile. À l’extérieur, ils n’ont perdu que leur première rencontre », a confié le technicien français du club auxerrois. Il a poursuivi en soulignant la stratégie nécessaire pour se défaire des Angevins : « À la maison, il faut qu’on soit une équipe difficile à manœuvrer. Et avec la qualité de nos joueurs, on doit être capables de faire la différence. Il va falloir être bons et patients avec le ballon, mais je sais qu’on peut l’être. On sait faire. »

🎙️ 𝐉𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟' 🎥



La conférence de presse avant #AJASCO aura lieu ce vendredi à midi avec Christophe Pélissier et Gaëtan Perrin.



📱 Elle sera à suivre en live-tweet et à revoir sur YouTube.#TeamAJA pic.twitter.com/REBctBhzaO — AJ Auxerre (@AJA) November 22, 2024

Gaëtan Perrin, prêt pour le duel

Même son de cloche pour Gaëtan Perrin, également présent en conférence de presse aux côtés de Christophe Pélissier. L’ailier droit français de 28 ans a mis l’accent sur l’importance du collectif : « On se sent bien, toujours concentrés sur le projet collectif. On a bien bossé et on a hâte de reprendre le championnat. Le collectif fait ressortir les individualités. Il faut que ça continue, car le football, c’est de la régularité. C’est ce qui fait la différence. On aura peut-être un peu plus le ballon, il faudra bien l’utiliser. On est prêts », a-t-il déclaré.

Avec un groupe presque au complet et le soutien de leur public, l’AJ Auxerre compte bien donner du fil à retordre à Angers SCO. De plus, étant sur une série de quatre matchs sans défaite, les hommes de Christophe Pélissier n’ont aucune envie de tomber de sitôt. Neuvièmes au classement de la Ligue 1 avec 16 points, ils souhaitent aller plus loin et décrocher une qualification en Coupe d’Europe.