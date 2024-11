Bayern Munich : Harry Kane lance un avertissement au PSG !

Vendredi soir, en ouverture de la 11e journée de Bundesliga, Harry Kane a signé un nouveau triplé en Bundesliga cette saison. À quelques jours de la 5e journée de la Ligue des Champions contre le PSG, l’attaquant du Bayern Munich a lancé un message fort sur sa forme actuelle.

Harry Kane s’estime être « dans la meilleure forme de sa carrière »

Harry Kane, un nouveau souffle pour le Bayern Munich. Le buteur anglais, intenable depuis son arrivée en Allemagne depuis l’été 2023, s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dans un duel au sommet de la Ligue des Champions. L’attaquant de 31 ans, auteur d’un triplé vendredi soir face à Augsbourg, s’est montré particulièrement incisif et a clairement affiché ses ambitions pour le choc à venir contre les hommes de Luis Enrique.

« Nous sommes dans une excellente dynamique et nous voulons poursuivre sur cette lancée. Le match contre le PSG est un rendez-vous capital, et nous sommes prêts à relever ce défi », a déclaré l’ancien capitaine de Tottenham en zone mixte. « Je pense être dans la meilleure forme de ma carrière », a ajouté le protégé de Vincent Kompany. Et les chiffres le prouvent aisément.

Harry Kane : Un début canon en Bundesliga, record à la clé

L’attaquant anglais Harry Kane continue d’impressionner en Bundesliga. Le capitaine des Three Lions a inscrit un nouveau triplé lors de la large victoire du Bayern Munich contre Augsbourg (3-0), vendredi dernier. Cette performance exceptionnelle lui a permis d’atteindre la barre des 50 buts en seulement 43 matchs, surpassant ainsi le précédent record d’Erling Haaland.

Depuis son arrivée en Bavière en provenance de Tottenham, Kane a rapidement conquis les cœurs des supporters munichois. En 62 apparitions toutes compétitions confondues, il a déjà trouvé le chemin des filets à 64 reprises. Le prochain défi de Kane sera de briller en Ligue des champions. Le Bayern recevra le Paris Saint-Germain mardi soir, un match qui s’annonce déjà comme une rencontre de haute volée.

Avec deux points d’avance sur le Paris SG en tête de leur poule, les Bavarois semblent avoir pris une option sérieuse sur la qualification. Les Parisiens, eux, devront répondre présents pour espérer conserver leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce choc entre deux des plus grands clubs européens s’annonce passionnant. Les déclarations des acteurs principaux ne font que renforcer l’attente autour de cette rencontre.