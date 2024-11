OM Mercato : Adrien Rabiot jette déjà un doute sur son avenir à Marseille

Adrien Rabiot a rejoint l’OM en septembre dernier après la fin de son contrat avec la Juventus Turin. Lié au club phocéen jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain français est déjà confronté aux questions sur son avenir.

Mercato OM : L’avenir d’Adrien Rabiot déjà en question ?

Le plus gros coup, et sans doute le plus inattendu, de l’été à l’Olympique de Marseille a été l’arrivée d’Adrien Rabiot. Formé au Paris Saint-Germain, l’international français de 29 ans a posé ses valises à Marseille après avoir brillé pendant cinq saisons sous les couleurs de la Juventus Turin. Mais jusqu’où ira cette histoire d’amour entre le natif de Saint-Maurice et le club marseillais ?

« Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin », a confié Adrien Rabiot à Téléfoot ce dimanche. Quelques semaines seulement après son arrivée en fanfare à l’OM, le partenaire de Mason Greenwood semble déjà ouvert à toutes les éventualités.

Adrien Rabiot prêt à tout donner à l’OM

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM reste donc incertain. Mais le protégé de Roberto De Zerbi se laisse du temps pour voir comment les choses se passent sur la Canebière. « Je suis un compétiteur, je veux avoir autour de moi des joueurs qui peuvent emmener cette équipe très loin. Il y a tout ça, tous ces paramètres qui rentrent en compte. En tout les cas, à chaque fois que je mettrai le pied avec l’OM, je vais donner 100% », a poursuivi le fils de Véronique Rabiot.

Cependant, son histoire avec ses clubs précédents, notamment le PSG et la Juve, est marquée par des départs en fin de contrat. L’OM pourrait donc se retrouver confronté à une situation similaire dans deux ans. Si les supporters marseillais apprécient les qualités techniques et la vision du jeu d’Adrien Rabiot, ils attendent désormais de connaître ses véritables intentions. L’avenir du milieu de terrain français à Marseille reste donc une véritable interrogation.