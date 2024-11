Mercato : Le PSG prépare l’arrivée d’Ademola Lookman cet hiver

Après avoir échoué de l’attirer l’été passé, le PSG n’a pas abandonné l’idée de s’offrir les services d’Ademola Lookman. Le club parisien s’activerait en coulisses pour retenter sa chance lors du mercato hivernal qui s’annonce.

Mercato : Le PSG rêve toujours d’Ademola Lookman

Le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre le paquet pour s’attacher les services d’Ademola Lookman, l’attaquant polyvalent de l’Atalanta Bergame. Les performances du Nigérian, auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 15 matches cette saison, n’ont pas laissé les recruteurs parisiens indifférents. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes en font un profil très intéressant pour renforcer l’attaque parisienne.

Paolo Paganini, journaliste italien sur TMW Radio, confirme : « Lookman ? Je comprends que l’intérêt du PSG est resté intact. Il est sur la liste d’achats du club parisien, reste à savoir si l’Atalanta pourra se priver de quelqu’un comme Lookman en janvier, même si je comprends que l’Atalanta a une envie de recruter Raspadori, qui est un possible remplaçant. »

Les discussions entre les deux clubs seraient en cours et les dirigeants de l’Atalanta pourraient réclamer un gros chèque afin de recruter Giacomo Raspadori, l’attaquant du SSC Naples.

Le Paris SG prêt à casser sa tirelire pour Ademola Lookman ?

Le Paris Saint-Germain est déterminé à renforcer son secteur offensif cet hiver et Ademola Lookman est clairement identifié comme une priorité. Sa polyvalence, sa vitesse et son efficacité devant le but en font un profil très intéressant pour le club de la capitale. Les négociations avec l’Atalanta s’annoncent toutefois délicates. Les Bergamasques, qui voient en Lookman un élément clé de leur effectif, réclameraient une indemnité de transfert élevée.

En effet, Caught Offside rapporte que si Luis Campos est prêt à mettre une enveloppe de 40 millions d’euros sur la table des négociations, le club italien ne compte pas lâcher son ailier de 27 ans pour moins de 70 millions d’euros. Le PSG devra donc faire preuve de patience et de persuasion pour convaincre ses homologues italiens de lâcher leur joueur.

Si le transfert se concrétise, Lookman apporterait une nouvelle dimension au jeu parisien. Sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer des occasions de buts pourrait s’avérer décisive dans les moments clés de la saison. L’international nigérian serait ainsi amené à concurrencer directement des joueurs comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pour une place de titulaire.