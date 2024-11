Transfert-Choc : L’OM a fait une offre pour un vrai avant-centre

Avant les signatures de Neal Maupay et Elye Wahi, la direction sportive de L’OM a tenté de mettre la main sur un profil plus abouti pour le poste de numéro 9. Explications.

Mercato OM : De Zerbi voulait absolument Raspadori à Marseille

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et la grave blessure de Faris Moumbagna, l’OM s’est penché sur plusieurs profils offensifs pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi lors du dernier mercato estival. Si des noms prestigieux comme ceux d’Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko ont été associés au club phocéen, ce sont finalement Neal Maupay et Elye Wahi qui ont débarqué sur la Canebière.

Mais selon Francesco Modugno, les dirigeants marseillais visaient un tout autre avant-centre cet été : Giacomo Raspadori. En effet, le journaliste italien assure que l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était un grand admirateur de l’attaquant du SSC Naples. Les deux hommes avaient déjà collaboré avec succès à Sassuolo et l’ancien coach de Brighton voulait l’avoir avec lui à Marseille.

« Raspadori ? C’est un joueur qui aurait pu aller à Marseille, qui a fait une offre très sérieuse à Naples cet été. Le club a refusé. Roberto De Zerbi, qui est l’entraîneur qui l’a le plus apprécié tout au long de sa carrière, le considère comme un vrai avant-centre. Le joueur se sent également à sa place dans ce rôle », a déclaré Modugno au micro de Sky Sport.

Photo : Giacomo Raspadori

Si le montant exact de la proposition de Mehdi Benatia n’a pas été révélé, le club napolitain n’a pas souhaité se séparer de joueur de 24 ans. Mais avec un temps de jeu limité cette saison en raison de la concurrence de Romelu Lukaku, l’international italien pourrait se poser des questions sur son avenir lors du prochain mercato hivernal. Reste maintenant à savoir si l’OM voudra revenir à la charge dans ce dossier.