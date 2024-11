PSG : Un coup de génie de Luis Enrique pour piéger le Bayern ? Les compos

Le PSG au bord du gouffre en Ligue des champions va défier le Bayern Munich à l’Allianz Arena ce mardi soir. À la veille de ce match crucial, les médias spéculent déjà sur la compo probable de Luis Enrique, l’entraîneur du club parisien.

PSG : Dembélé en faux neuf, Safonov dans les buts ? Les surprises tactiques de Luis Enrique

Le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est imminent. Les deux géants européens s’affrontent ce mardi à l’Allianz Arena dans un match qui s’annonce décisif pour la suite de la compétition. Actuellement à la 25e place du classement de la Ligue des Champions, le PSG se retrouve dans une situation délicate avant d’affronter le Bayern Munich en Bavière.

Les Parisiens n’ont plus le droit à l’erreur et devront impérativement l’emporter pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Quatre jours après son succès en Ligue 1 contre Toulouse (3-0), le PSG se rend à l’Allianz Arena avec un groupe quasi au complet. Nuno Mendes, légèrement touché à la cheville, a repris l’entraînement avec le groupe et devrait être titulaire.

Les absents de longue date, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe sont dans le groupe pour le voyage en Allemagne. Seul Lucas Hernandez restera à Paris. Et à la veille de cette rencontre tant attendue, le quotidien L’Équipe a dévoilé une composition probable des Parisiens qui pourrait surprendre. En effet, Ousmane Dembélé serait aligné en pointe d’attaque, un choix tactique audacieux qui suscite de nombreuses interrogations.

Ce positionnement de Dembélé, déjà expérimenté par le passé, pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de sortir plus facilement du pressing adverse et de créer des occasions de but. Cependant, l’efficacité offensive reste une question en suspens, tant pour l’international français de 27 ans que pour les autres attaquants du PSG.

L’entraîneur parisien semble vouloir apporter de la nouveauté dans son système de jeu pour déstabiliser le Bayern. Le Russe Matvey Safonov pourrait ainsi conserver sa place dans les buts, au détriment de Gianluigi Donnarumma. En défense, le duo Marquinhos – Willian Pacho devrait être alignée dans la charnière centrale. Achraf Akimi, à droite, et Nuno Mendes, à gauche, complèteront cette défense.

Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves semble bien parti pour débuter. En attaque, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé devraient être titulaires, mais la question de l’avant-centre reste en suspens. Marco Asensio, Kang-In Lee ou même Randal Kolo Muani pourraient être alignés dans ce rôle.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Nuno Mendes – Pacho – Marquinhos – Hakimi

Milieux : Neves – Vitinha – Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola – Dembélé – Asensio/Lee ou Kolo Muani.