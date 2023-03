PSG Mercato : Galtier tient déjà le remplaçant de Presnel Kimpembe

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 20:26

Blessé lors du Classico entre l’OM et le PSG, Presnel Kimpembe a été opéré ce mardi avec succès. Alors que son joueur va être absent longtemps, Christophe Galtier a déjà une idée pour le remplacer.

Opéré d'une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe va entamer une longue rééducation qui va le tenir éloigné des terrains de football durant huit à neuf mois, soit jusqu’au prochain automne. Obligeant du coup Christophe Galtier à réorganiser sa charnière centrale pour le reste de la saison. Mais l’absence du Champion du monde 2018 reste une perte importante puisque sa capacité à apporter de l’impact et de défendre en avançant « est quasi unique dans un secteur peu concurrentiel », rapporte Le Parisien.

S'il compte poursuivre avec son système en 5-3-2, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait avoir le choix entre Danilo Pereira et Nordi Mukiele pour remplacer Kimpembe. Mais selon le quotidien régional, le grand gagnant de cette indisponibilité longue durée de Kimpembe pourrait ne nommer El Chadaille Bitshiabu. Le jeune défenseur central de 17 ans présentant l'avantage d'être gaucher, tout comme son vice-capitaine. S’il change ses plans et opte pour une défense à quatre, Galtier a déjà ses deux titulaires pour la charnière centrale : Sergio Ramos et Marquinhos. Par ailleurs, cette blessure de Kimpembe devrait pousser Luis Campos à recruter à son poste l’été prochain. Deux profils seraient même déjà identifiés.

PSG Mercato : Campos s’active déjà pour remplacer Kimpembe

Même si Milan Skriniar doit arriver librement en provenance de l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain devrait probablement recruter un nouveau défenseur central gaucher lors du prochain mercato estival pour suppléer la longue absence de Presnel Kimpembe. D’après Le Parisien, « parmi les possibilités, Pau Torres (Villarreal) et Gonçalo Inacio (Sporting) apparaissaient dans une short list il y a quelques mois. » Âgé de 26 ans, l’international espagnol est le maître de la défense de Villarreal depuis plusieurs années. Son profil plaît énormément dans la capitale, mais il faudra se montrer très convaincant puisque le FC Barcelone, Tottenham, Arsenal et Manchester City seraient aussi sur ce coup. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Pau Torres est estimé à 50 millions d’euros par ses dirigeants. Le Paris SG est donc fixé.