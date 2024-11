Harry Kane dévoile le plan du Bayern pour écoeurer le PSG

Harry Kane, l’attaquant du Bayern Munich, a annoncé la couleur pour le choc de Ligue des Champions contre le PSG, ce mardi à 21h, à l’Allianz Arena.

Bayern Munich : Harry Kane veut « étouffer » le PSG

Fort de son début de saison canon en Bundesliga et un large succès face à Augsbourg (3-0) vendredi passé, le Bayern Munich aborde son match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain avec une détermination sans faille. Les Bavarois ont un plan bien précis : empêcher les Parisiens de développer leur jeu et les asphyxier dans leur propre moitié de terrain.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Harry Kane a donné le ton de cette rencontre tant attendue. Jamais un attaquant anglais n’avait affolé les compteurs à ce point en Bundesliga. Avec 20 buts en 17 matchs, le numéro 9 de l’équipe entraînée par Vincent Kompany est en train de réécrire les livres d’histoire du Rekordmeister.

Mais c’est face au Paris Saint-Germain, ce mardi, que l’attaquant des Three Lions aura l’occasion de confirmer son statut de meilleur buteur européen. Un duel au sommet qui promet d’être explosif, et où l’ancien capitaine de Tottenham pourrait bien exploiter les faiblesses défensives des Parisiens. D’ailleurs, le joueur de 31 ans promet d’étouffer le collectif de Luis Enrique, notamment le gardien de but, Gianluigi Donnarumma.

« Ce sera un match difficile, c’est sûr. Ils ont une très bonne équipe, ils jouent avec beaucoup de stars. Ils essayent de dominer les matchs avec la possession, et nous faisons la même chose. À domicile, on voudra dominer, avoir le ballon, avoir des occasions et les faire reculer. On va les presser pour les mettre en difficulté, peut-être dès leur gardien, ou à la perte du ballon. On veut les étouffer dans leur moitié de terrain. On l’a très bien fait cette saison », a prévenu Harry Kane.

Victoire obligatoire pour le Paris SG

De son côté, le Paris Saint-Germain, après un début de compétition difficile, doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Ousmane Dembélé et ses partenaires devront trouver les moyens de stopper la machine bavaroise, portée par un Harry Kane des grands soirs. Ce match s’annonce comme un véritable choc entre deux des meilleures équipes européennes.