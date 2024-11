OM : Roberto De Zerbi, un gros doute est révélé !

Roberto De Zerbi est arrivé à l’OM avec un tout nouveau projet pour une nouvelle ère à Marseille. Si l’Italien a connu un début de saison remarquable avec le club phocéen, les difficultés rencontrées face à certains clubs de Ligue 1 font naître quelques doutes sur son projet.

OM : Un début remarquable pour Roberto De Zerbi

Après une campagne complètement ratée en Ligue 1 la saison dernière, l’OM a décidé de partir sur de nouvelles bases cette saison. Pablo Longoria et sa direction ont décidé de mettre les gros moyens pour aller dénicher Roberto De Zerbi, pourtant courtisé par plusieurs autres clubs en Europe. Le technicien italien est arrivé avec un tout nouveau projet avec un recrutement massif réalisé lors du dernier mercato estival.

Sous les ordres de De Zerbi, l’Olympique de Marseille est déjà de retour sur le podium de Ligue 1 et s’inscrit au rang des favoris au titre. Le club marseillais a notamment réalisé de belles performances face à l’Olympique Lyonnais et le RC Lens. Cependant, ses résultats mitigés lors du choc face au PSG ou face à des clubs comme le Stade de Reims, le RC Strasbourg, l’AJ Auxerre et Angers SCO ont remis en cause la capacité des Phocéens et les méthodes de Roberto De Zerbi.

OM : Le projet Roberto De Zerbi déjà remis en cause

Si l’entraîneur italien fait rêver les supporters à l’OM, il est encore loin d’avoir convaincu Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a une nouvelle fois critiqué le travail de Roberto De Zerbi à la tête du club. Après la défaite contre Auxerre, le technicien français a pointé du doigt les difficultés de l’OM face à des équipes regroupées.

« Quand l’adversaire, comme Montpellier ou Lyon, ouvre le jeu, Marseille s’emballe. Mais quand ils rencontrent des équipes plus compactes, comme Auxerre, c’est un autre problème », a-t-il fait remarquer sur La chaîne L’Équipe. Pour Domenech, il est clair que Roberto De Zerbi semble manquer de solution face à des adversaires qui évoluent en bloc sans pour autant ouvrir le jeu.

« Si l’adversaire ferme le jeu, (Roberto) De Zerbi ne semble pas capable d’apporter une réelle solution. Je n’ai pas vu que De Zerbi était capable de démontrer quelque chose, son jeu, il n’y a rien et ils se font prendre en contre. (…) Ils ont emballé deux matchs face à Brest et Montpellier, Brest était à la rue (…). Ils ne gagnent pas sur une maîtrise de jeu. Face à Lens, s’il n’y a pas faute, cela fait 2-2 », a-t-il souligné.

Ces critiques s’inscrivent dans la continuité des propos tenus par Domenech depuis l’arrivée de l’Italien à Marseille. L’ancien sélectionneur a souvent manifesté son scepticisme quant aux méthodes de l’entraîneur de Brighton.