OM : Polémique, après Domenech, Fournier répond à Longoria

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 19:48

Le président de l’ OM est au centre d'une vive polémique avec les entraîneurs français. Dans une interview accordée à El Pais, Pablo Longoria a déclaré : « en France, il n’y a pas de modèle français du jeu ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher la réaction colérique de Raymond Domenech, président de l’Unecatef, mais également d’Hubert Fournier, DTN de la FFF.

OM : Domenech tacle Longoria, détracteur du foot français

Les propos de Pablo Longoria, président de l’ OM, dans la presse espagnole, sur l’identité du jeu dans le football français, ont suscité une vive réaction de Raymond Domenech. Le technicien français de 69 ans est par ailleurs le président du syndicat des entraîneurs et éducateurs de football (Unecatef) depuis 2016. Selon le dirigeant du club phocéen, « il n’y a pas de modèle français du jeu ». Il ajoute « qu’objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs ».

« Individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs, car le joueur français continue de jouer dans la rue […] . Là, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu », a déclaré Pablo Longoria. Faux ! selon Raymond Domenech. « Non, Mr Longoria, l’entraîneur français n’est pas "sans concept concret". […] Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau », a-t-il répondu.

Fournier fier des entraîneurs français

À la suite de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Hubert Fournier a répliqué au successeur de Jacques-Henry Eyraud à l' OM. « J'ai trouvé cela assez excessif d'expliquer la formation française juste par le fait que des jeunes jouent dans la rue. C'est un raccourci assez déplaisant parce que la réussite de la formation française ne passe pas que par des enfants qui jouent dans la rue », a-t-il souligné. « D’ailleurs, depuis de nombreuses années, le football ne se pratique plus vraiment dans la rue, mais dans les clubs, dans des installations sportives. C'est une pratique encadrée », a rectifié le Directeur technique national.

« Didier Deschamps, le champion du monde 98, a été formé en France. Zinedine Zidane, vainqueur de trois Ligues des Champions récemment, a fait sa formation en France. L'actuel leader de Ligue 1, Christophe Galtier, est un entraîneur français, formé en France. Rudi Garcia, avec qui l'Olympique de Marseille a atteint la finale de la Ligue Europa, est un Français », a rappelé Hubert Fournier, avant d’inviter le dirigeant espagnol a la Direction technique nationale, afin de « lui expliquer comment s'organise le modèle de la formation française, comment est organisé notre système ».