ASSE : Mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne avant le Stade Rennais !

L’ASSE, sortie d’une victoire importante 1-0 face au Montpellier HSC, tentera de confirmer le week-end prochain face à un Stade Rennais en crise de résultats. Mais avant ce choc de la 13e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne reçoit une nouvelle pas si rassurante.

Mauvais présage pour l’ASSE : Marc Bollengier au sifflet face Stade Rennais

Les Stéphanois se déplacent à Rennes avec l’objectif de poursuivre leur dynamique positive après leur victoire face à Montpellier. Cependant, un élément vient assombrir le tableau : l’arbitre désigné pour cette rencontre, Marc Bollengier, n’a pas vraiment la cote auprès des supporters de l’ASSE et ne porte pas chance aux Verts non plus.

En effet, Bollengier a déjà arbitré l’ASSE à deux reprises cette saison et la saison dernière, avec à la clé deux défaites. Face à Quevilly-Rouen en Ligue 2 et à Angers en Ligue 1, les Verts d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas réussi à s’imposer sous sa direction. De quoi susciter quelques inquiétudes du côté de Geoffroy-Guichard.

A l’inverse, le Stade Rennais semble plutôt à l’aise avec cet arbitre. Lors de sa seule rencontre arbitrée par Marc Bollengier, les Bretons s’étaient imposés face au RC Strasbourg. Ce mauvais présage vient s’ajouter aux difficultés que rencontre l’ASSE à l’extérieur.

Les Verts ont en effet beaucoup de mal à s’imposer loin de leur base et devront montrer un visage bien différent pour espérer ramener des points de Rennes. Ils n’ont pris qu’un seul point cette saison en déplacement en Ligue 1, un résultat 2-2 face au FC Nantes.