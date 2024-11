OL : Ligue Europa, Pierre Sage et Veretout confiants avant Qarabag

Avant le match de l’OL contre le FK Qarabag, Pierre Sage et Jordan Veretout se sont montrés confiants en conférence de presse d’avant-match, à Bakou.

L’OL en quête de rédemption face à Qarabag

L’OL se lance dans un match crucial en Ligue Europa ce jeudi en Azerbaïdjan, où il affrontera le FK Qarabag pour le compte de la 5e journée.

Après les contreperformances face à Besiktas puis Hoffenheim, l’Olympique Lyonnais est déterminé à renouer avec la victoire pour relancer sa campagne européenne. Actuellement neuvièmes, les Gones visent une place dans le top 8 afin de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

L’OL prêt à renverser la vapeur en Azerbaïdjan !

Malgré les derniers résultats décevants, l’entraîneur Pierre Sage affiche une confiance inébranlable. Il assure que son équipe est prête à livrer une performance convaincante tant sur le plan du jeu que sur celui du résultat.

De son côté, Jordan Veretout partage cet optimisme : « Notre objectif est clair : gagner et valider notre qualification le plus rapidement possible afin d’aborder la phase retour avec sérénité. »

Pour rappel, l’OL avait brillé lors de son déplacement en Écosse, infligeant une lourde défaite aux Rangers de Glasgow (1-4). C’est à une telle performance que Pierre Sage et ses joueurs aspirent à nouveau.