Mercato PSG : Malaise dans le vestiaire du Paris SG, un joueur doit partir !

La défaite du PSG sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions a encore révélé les limites du club français. Les performances de certains ont été pointées du doigt. L’un d’eux serait même mal à l’aise dans le vestiaire parisien au point où son départ est même réclamé.

Le PSG toujours à la traîne en Ligue des Champions

Le PSG connaît son pire début de saison en Ligue des Champions depuis plusieurs années. Pas aidé par un calendrier déjà compliqué, le club français peine à retrouver sa vitesse de croisière. Après cinq matchs disputés cette saison, Paris est déjà dos au mur avec un bilan assez inquiétant. Depuis la victoire difficile face à Girona, le PSG n’a plus remporté une seule victoire.

Les hommes de Luis Enrique sont sur trois défaites concédées respectivement face à Arsenal, l’Atlético Madrid puis récemment face au Bayern Munich. A cela s’ajoute le nul concédé face au PSV à domicile. Pendant que les critiques accablent le gardien de but Matvey Safonov, fautif sur l’unique but des Allemands, l’implication de Fabian Ruiz est remise en cause.

Fabian Ruiz, une incompatibilité avec le PSG ?

Les performances décevantes de Fabian Ruiz sous le maillot parisien ne passent pas inaperçues. Après la défaite du PSG face au Bayern Munich, le journaliste Daniel Riolo a vivement critiqué le milieu de terrain espagnol dans l’émission l’After Foot. Depuis son arrivée à Paris, l’Espagnol n’a pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui.

Brillant avec la sélection espagnole, il peine à retrouver ce niveau en club. « On a évidemment été ébloui par son Euro, mais là maintenant, le avant et le après, ça suffit. Il y a rien, c’est le néant », a lancé Riolo, qui propose un repositionnement de Fabian Ruiz comme à l’époque de Carlo Ancelotti.

« Soit, comme Ancelotti avait fait, tu le mets devant la défense pour voir en dernière chance. Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse. Il faut aussi dire qu’il est meilleur avec l’Espagne que le PSG car il est plus à l’aise », a-t-il ajouté.

Une intégration remise en cause

Selon le journaliste, les raisons de ces difficultés pourraient être liées à une intégration difficile dans le vestiaire parisien. « Il est plus à l’aise humainement dans le vestiaire avec l’Espagne. Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien parce que les mecs ne sont pas comme lui, ne parle pas comme lui, n’ont pas la même culture que lui. Il n’est pas fondu dans ce vestiaire, il n’est pas très à l’aise. Il parle à 2-3 personnes, le reste, ce n’est pas sa bande. Il n’est pas bien au PSG », a-t-il expliqué.

Pour Riolo, la solution serait un départ de Fabian Ruiz : « Peut-être qu’il doit s’en aller », a-t-il lâché. Pour rappel, l’international espagnol était sur la liste des départs du club de la capitale lors du dernier mercato estival. Le Paris SG voulait surfer sur son excellent Euro pour le vendre mais Luis Enrique s’y est finalement opposé.