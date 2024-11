ASSE : Saint-Etienne à la recherche de son deuxième souffle à l’extérieur

L’ASSE présente un visage contrasté cette saison. Si les Verts sont intraitables à Geoffroy-Guichard, où ils ont remporté quatre de leurs six matchs, ils peinent en revanche à l’extérieur.

ASSE : Intouchable à domicile, mais en difficulté à l’extérieur

Avec douze points pris à domicile, l’AS Saint-Étienne se classe parmi les meilleures équipes à domicile de Ligue 1. Un classement naturellement dominé par le Paris Saint-Germain qui a réalisé un carton plein avec 6 victoires en autant de matchs. L’AJ Auxerre suit avec son bilan de cinq victoires et une défaite. Le podium est complété respectivement par l’AS Monaco (4 victoires, 2 nuls, une défaite) et l’OGC Nice (3 victoires, 3 nuls).

Cependant, le bilan à l’extérieur est bien moins reluisant. Un seul point glané en six matchs place les Stéphanois à la 17ème place de ce classement particulier, juste devant Montpellier qui n’a toujours pas gagné à l’extérieur. Le point du nul a été pris face au FC Nantes lors d’un résultat 2-2.

Ce constat pose question et interroge le staff technique. Comment expliquer une telle différence de performance entre les matchs à domicile et ceux à l’extérieur ? Le prochain déplacement face au Stade Rennais, où les Bretons sont également plus à l’aise à domicile, s’annonce déjà comme un nouveau défi pour les Verts.

Olivier Dall’Oglio et ses joueurs devront trouver les clés pour inverser cette tendance et ainsi se donner de l’air au classement général. Il est essentiel de corriger les erreurs commises à l’extérieur et de trouver un équilibre entre les deux types de matchs.