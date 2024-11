Montpellier HSC : Nikola Maksimović dévoile les coulisses de son transfert

En octobre dernier, le Montpellier HSC a recruté Nikola Maksimović en tant que joueur libre afin de renforcer la défense dirigée par Jean-Louis Gasset. Un mois après son arrivée, le défenseur serbe de 32 ans revient sur les coulisses de son transfert et partage ses motivations.

Les raisons du transfert de Nikola Maksimović au Montpellier HSC

Ancien joueur de clubs prestigieux tels que Naples, le Spartak Moscou, le Torino FC et l’Étoile Rouge de Belgrade, Nikola Maksimović a rejoint le Montpellier HSC avec l’objectif d’apporter son expérience et sa solidité défensive à l’équipe de Jean-Louis Gasset.

En retour, l’entraîneur lui a rapidement témoigné une grande confiance. Dans une interview accordée au média officiel du club, Maksimović s’est exprimé sur son arrivée à Montpellier :

« Certains de mes amis, comme Petar Škuletić et Mihailo Ristić, sont passés par ce club. J’ai pris soin de discuter avec eux, et leurs retours sur le MHSC étaient très positifs. Je savais que le club avait été champion de France et qu’il incarnait des valeurs familiales et une belle tradition. »

Le défenseur central a également expliqué que la réputation du championnat français a joué un rôle clé dans sa décision : « Retrouver un club évoluant dans un des cinq meilleurs championnats européens était une motivation énorme pour moi. J’y ai vu une opportunité de revenir au niveau où j’étais à Naples. »

📝🇷🇸 𝑵𝒊𝒌𝒐𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒐𝒗𝒊ć



🗣️ "𝓙’𝓮𝓼𝓹𝓮̀𝓻𝓮 𝓺𝓾𝓮, 𝓶𝓸𝓲 𝓪𝓾𝓼𝓼𝓲, 𝓳𝓮 𝓿𝓪𝓲𝓼 𝓵𝓪𝓲𝓼𝓼𝓮𝓻 𝓾𝓷𝓮 𝓫𝓮𝓵𝓵𝓮 𝓮𝓶𝓹𝓻𝓮𝓲𝓷𝓽𝓮 𝓲𝓬𝓲…" — MHSC (@MontpellierHSC) November 26, 2024

Des débuts prometteurs pour Nikola Maksimović

Malgré une période d’inactivité de cinq mois avant de rejoindre Montpellier, Nikola Maksimović a rapidement trouvé sa place dans l’effectif. Dès son arrivée, il a enchaîné trois matchs, contribuant à une victoire importante. Revenant sur ses débuts, le joueur a confié :

« Même avec mon expérience, c’était particulier de jouer un match aussi rapidement. Je ne connaissais pas encore mes coéquipiers et je m’entraînais seul depuis cinq mois. Mais être plongé directement dans la compétition m’a permis de ne pas trop réfléchir. »

Progressivement, Maksimović s’impose comme un pilier de la défense montpelliéraine et bénéficie de la confiance renouvelée de Jean-Louis Gasset.