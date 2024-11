ASSE : Le message fort de Dall’Oglio à ses joueurs avant le Stade Rennais

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, a adressé un message de félicitations à ses joueurs dans le vestiaire après leur victoire face au Montpellier HSC. Dans son discours, il s’est projeté sur le prochain match des Verts contre le Stade Rennais.

ASSE : Dall’Oglio galvanise ses troupes après le succès précieux face au MHSC

L’ASSE a arraché trois points précieux face au Montpellier HSC, samedi dernier, au stade Geoffroy-Guichard. Grâce à un but de Benjamin Bouchouari, les Stéphanois ont renoué avec la victoire après la défaite subie lors du derby lyonnais.

Ce succès a eu des répercussions positives sur le classement. L’ASSE a quitté la zone de barrage, passant de la 16e à la 13e place, avec désormais trois points d’avance sur les relégables.

Satisfait de la performance de ses joueurs face à un adversaire également en lutte pour le maintien, Olivier Dall’Oglio n’a pas tari d’éloges : « C’était un match très important que nous avons gagné. Vous pouvez être fiers de vous. Félicitations ! », a-t-il déclaré dans Inside Match Week.

L’ASSE sort la tête de l’eau, Dall’Oglio satisfait !

Analysant la rencontre, l’entraîneur stéphanois a souligné la grande dynamique de son équipe en seconde période : « On n’a pas fait une grande première mi-temps, la deuxième était beaucoup plus intéressante, il y avait beaucoup plus de peps. Nous savions que ce serait difficile face à une équipe qui avait besoin de points. Nous avons eu quinze jours compliqués avec des blessés et des joueurs partis en sélection. Mais le résultat est là ».

Après Montpellier, Dall’Oglio vise le Stade Rennais avec ambition

Après Montpellier, l’ASSE affrontera le Stade Rennais, actuellement en difficulté et 15e. Forts de leur récente victoire, les Stéphanois aborderont ce match avec davantage de confiance. Dall’Oglio espère enchaîner une deuxième victoire consécutive : « C’est un cap important que nous avons franchi ensemble. En souffrant ainsi, nous devenons une vraie équipe. Continuons sur cette lancée. »