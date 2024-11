Mercato ASSE : Vers un retour anticipé d’une pépite en prêt ?

L’ASSE envisage de se renforcer au cours du mercato d’hiver prochain. Si les Verts ont les moyens de recruter, ils pourraient aussi s’appuyer sur leur vivier qui compte plusieurs joueurs en prêt et qui réalisent de belles performances.

Mercato ASSE : Beres Owusu brille en prêt, un retour plus rapide à Saint-Etienne ?

Après un retour en fanfare en Ligue 1, l’ASSE est encore loin d’avoir retrouvé son équilibre. Le club stéphanois alterne entre le bon et le moins bon, avec un effectif perturbé par des blessures. L’objectif de la direction est de renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio lors du mercato d’hiver prochain à plusieurs postes dont la défense.

Et pendant qu’on y est, l’un des nombreux joueurs envoyés en prêt pourrait bien faire son retour plus tôt que prévu à l’ASSE. Il s’agit de Beres Owusu en prêt à Quevilly-Rouen. Sous les ordres de David Carré, il se distingue par sa solidité défensive et son sens du placement. Ses qualités dans les duels, tant aériens que au sol, ont séduit le staff normand. « Je lui fais confiance. On cherchait un défenseur de son profil », a déclaré David Carré, entraîneur de Quevilly-Rouen.

Le technicien apprécie également l’état d’esprit du jeune joueur formé à l’AS Saint-Etienne : « C’est un garçon très investi, professionnel et sérieux. Il a une bonne mentalité, c’est un compétiteur ». Ce prêt à Quevilly-Rouen est une étape importante dans la progression de Beres Owusu. Il permet au jeune joueur d’enchaîner les matchs et de gagner en expérience. « Ce temps de jeu, il ne l’a pas parce qu’il est prêté, mais parce qu’il est bon », souligne Carré.

L’ASSE suit de près l’évolution de son jeune défenseur. Loïc Perrin, directeur sportif des Verts, est en contact régulier avec le staff de Quevilly-Rouen. « C’est un plaisir d’échanger avec, le suivi est exemplaire », note Carré. Avec de telles performances, Beres Owusu pourrait bien accélérer son retour à Saint-Étienne. Le club forézien semble très intéressé par le potentiel de ce jeune joueur, qui pourrait à terme intégrer l’équipe première.